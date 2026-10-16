https://1prime.ru/20261016/kotjakov-874336302.html
Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице
Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице - 16.10.2026, ПРАЙМ
Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице
Расходы на выплаты пособий по безработице в России снижаются в условиях высокой занятости населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:57+0300
2026-10-16T13:57+0300
2026-10-16T13:57+0300
общество
россия
антон котяков
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874336302.jpg?1792148237
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Расходы на выплаты пособий по безработице в России снижаются в условиях высокой занятости населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"В условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособий по безработице. Я напомню, что они у нас индексируются. Но даже с учетом того, что у нас само пособие сегодня достигло отметки почти 16 966 рублей с учетом индексации, у нас снижается количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Ранее Котяков сообщал о том, что уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, антон котяков, госдума
Общество , РОССИЯ, Антон Котяков, Госдума
Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице
Глава Минтруда Котяков: расходы на выплаты пособий по безработице снижаются
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Расходы на выплаты пособий по безработице в России снижаются в условиях высокой занятости населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"В условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособий по безработице. Я напомню, что они у нас индексируются. Но даже с учетом того, что у нас само пособие сегодня достигло отметки почти 16 966 рублей с учетом индексации, у нас снижается количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Ранее Котяков сообщал о том, что уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%.