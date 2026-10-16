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Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице

Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице - 16.10.2026, ПРАЙМ

Котяков заявил о снижении расходов на выплаты пособий по безработице

Расходы на выплаты пособий по безработице в России снижаются в условиях высокой занятости населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:57+0300

2026-10-16T13:57+0300

2026-10-16T13:57+0300

общество

россия

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Расходы на выплаты пособий по безработице в России снижаются в условиях высокой занятости населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "В условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособий по безработице. Я напомню, что они у нас индексируются. Но даже с учетом того, что у нас само пособие сегодня достигло отметки почти 16 966 рублей с учетом индексации, у нас снижается количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ранее Котяков сообщал о том, что уровень безработицы в России по данным за август составил 2,2%.

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общество , россия, антон котяков, госдума