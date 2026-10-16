https://1prime.ru/20261016/kotjakov-874336584.html
Котяков назвал средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году
Котяков назвал средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
Котяков назвал средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году
Средний размер семейной налоговой выплаты по итогам 2026 года составил 30,5 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:06+0300
2026-10-16T14:06+0300
2026-10-16T14:06+0300
россия
антон котяков
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средний размер семейной налоговой выплаты по итогам 2026 года составил 30,5 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Министр в пятницу принял участие в заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Средний размер выплаты по итогам компании 2026 года составил 30,5 тысячи рублей. При этом мы охватили порядка 1,5 миллиона работающих граждан, которые воспитывают порядка 3,4 миллиона детей", - сказал Котяков.
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россия, антон котяков
Котяков назвал средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году
Котяков: средний размер семейной налоговой выплаты в 2026 году составил 30,5 тысячи рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средний размер семейной налоговой выплаты по итогам 2026 года составил 30,5 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Министр в пятницу принял участие в заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Средний размер выплаты по итогам компании 2026 года составил 30,5 тысячи рублей. При этом мы охватили порядка 1,5 миллиона работающих граждан, которые воспитывают порядка 3,4 миллиона детей", - сказал Котяков.