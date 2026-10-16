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Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей
Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей
Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:56+0300
2026-10-16T13:56+0300
2026-10-16T13:56+0300
общество
антон котяков
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874336126.jpg?1792148179
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тысяч – 16 966 рублей", - сказал Котяков. Он добавил, что количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки, снижается с учетом ситуации на рынке труда.
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общество , антон котяков, госдума
Общество , Антон Котяков, Госдума
Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей
Котяков: пособие по безработице в России в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тысяч – 16 966 рублей", - сказал Котяков.
Он добавил, что количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки, снижается с учетом ситуации на рынке труда.