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Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей

Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

Пособие по безработице в 2027 году достигнет почти 17 тысяч рублей

Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:56+0300

2026-10-16T13:56+0300

2026-10-16T13:56+0300

общество

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр в пятницу принял участие в заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тысяч – 16 966 рублей", - сказал Котяков. Он добавил, что количество граждан, которые обращаются за данным видом государственной поддержки, снижается с учетом ситуации на рынке труда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , антон котяков, госдума