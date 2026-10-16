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Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян

Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ

Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян

Средствами маткапитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов, сообщил министр... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:11+0300

2026-10-16T14:11+0300

2026-10-16T14:11+0300

россия

финансы

антон котяков

социальный фонд

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средствами маткапитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр в пятницу принял участие в заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются более 1,8 миллиона наших граждан, и на это в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей", - сказал Котяков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, антон котяков, социальный фонд