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Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян
Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян - 16.10.2026, ПРАЙМ
Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян
Средствами маткапитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов, сообщил министр... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:11+0300
2026-10-16T14:11+0300
2026-10-16T14:11+0300
россия
финансы
антон котяков
социальный фонд
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Средствами маткапитала в 2027 году, согласно расчетам, воспользуются более 1,8 миллиона россиян, на это предусмотрено почти 545 миллиардов, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр в пятницу принял участие в заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются более 1,8 миллиона наших граждан, и на это в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей", - сказал Котяков.
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россия, финансы, антон котяков, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Антон Котяков, Социальный фонд
Средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян
Котяков: средствами маткапитала в 2027 году воспользуются более 1,8 миллиона россиян