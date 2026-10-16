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Суд отказал Сбербанку в аресте счетов нового владельца "Пан Круассан"

Суд отказал Сбербанку в аресте счетов нового владельца "Пан Круассан" - 16.10.2026, ПРАЙМ

Суд отказал Сбербанку в аресте счетов нового владельца "Пан Круассан"

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью кофеен, отказал Сбербанку, просившему арестовать расчетные счета... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:02+0300

2026-10-16T19:02+0300

2026-10-16T19:04+0300

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Пан Круассан", управляющего одноименной сетью кофеен, отказал Сбербанку, просившему арестовать расчетные счета ООО "Сордис Групп", нового владельца товарного знака "Пан Круассан", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд ранее назначил на 19 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ООО "Пан Круассан". Сумма неисполненных обязательств компании перед банком – около 17 миллионов рублей, указано в карточке дела. В конце сентября Сбербанк подал ходатайство о принятии обеспечительных мер, мотивированное тем, что должник совершил сделку "по отчуждению исключительного права на товарный знак в пользу ООО "Сордис Групп" в период подозрительности". Банк также указал на наличие признаков перевода бизнеса должника на аффилированных лиц, "вывод денежных потоков от ведения коммерческой деятельности и умышленное сокрытие доходов". Сбербанк просил запретить "Сордис Групп" распоряжаться правами на товарный знак, Роберту Салихову и Веронике Карповой – вести предпринимательскую деятельность под этим товарным знаком, а также арестовать счета в банках ООО "Сордис Групп" и ООО "Бизнес Групп". Отказывая в обеспечительных мерах, суд отметил, что в случае введения процедуры банкротства у арбитражного управляющего, уполномоченных органов и кредиторов будет "широкий спектр мер, направленных на восстановление имущественного положения должника и удовлетворение требований кредиторов: обжалование подозрительных сделок должника, привлечение контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам, взыскание с них убытков, причиненных должнику или отдельному кредитору и т.д.". Сеть "Пан Круассан" насчитывает более 20 заведений в разных районах Москвы, сообщает ее сайт. По данным сервиса "БИР-Аналитик", выручка компании в 2023 году составила 226 миллионов рублей, чистая прибыль – чуть более 12 миллионов. Более свежих данных нет.

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