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Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года
Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года
Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T09:33+0300
2026-10-16T09:33+0300
2026-10-16T09:47+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6892 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,6909 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,69 юаня впервые с 5 июля 2022 года.
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рынок, торги, валюта, доллар, юань
Рынок, Торги, валюта, доллар, юань
Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года
Курс доллара к юаню опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6892 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,6909 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,69 юаня впервые с 5 июля 2022 года.