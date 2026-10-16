https://1prime.ru/20261016/kurs-874319867.html

Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года

Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года - 16.10.2026, ПРАЙМ

Курс доллара опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года

Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T09:33+0300

2026-10-16T09:33+0300

2026-10-16T09:47+0300

рынок

торги

валюта

доллар

юань

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874319867.jpg?1792133249

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в пятницу, показатель опустился ниже 6,69 юаня впервые с июля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижается до 6,6892 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,6909 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,69 юаня впервые с 5 июля 2022 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, валюта, доллар, юань