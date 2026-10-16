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"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю

"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю

Рубль немного подрос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитическом оптимизме, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:01+0300

2026-10-16T20:01+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рубль немного подрос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитическом оптимизме, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,46 рубля. За неделю китайская валюта снизилась на 22 копейки. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 3,17%, до 109,28 доллара за баррель. Курс юаня за пятницу снизился на 0,18%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,42-12,53 рубля, за неделю - 12,42-12,62 рубля. "Рубль сегодня умеренно укреплялся. Его поддерживают высокие цены на нефть, геополитический оптимизм, ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ. Не за горами налоговый период. В этом месяце компаниям предстоит квартальный платеж НДД. Кроме того, доллар ослабился к другим валютам, индекс DXY откатился к 101,4 п. На стороне курсов инвалют - сезонная активизация импортеров и увеличенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он. "Юань, доллар и евро после скачка наверх в самом начале месяца в условиях появления геополитических надежд и все еще жесткой монетарной политики ЦБ вновь стремятся к недавним минимумам 12,32 рубля, 82,69 рубля и 92,95 рубля соответственно. Постепенное укрепление рубля может продолжиться при сохранении прежних благоприятных фундаментальных факторов, одним из которых остаются также высокие цены на нефть", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В то же время нисходящая коррекция цен на энергоресурсы или неожиданное резкое смягчение тона ЦБ РФ могут оказать давление на российскую валюту и направить ее в район сентябрьских минимумов 13 рублей, 87,70 рубля и 101,70 рубля, заключает она. "На будущей неделе ждем курс у нижних границ диапазонов 83-85 за доллар и 12,4-12,6 за юань", - делится Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает на следующей неделе по курсам доллара, евро и юаня к рублю 83-85 рублей, 92-94 рубля и 12,3-12,7 рубля соответственно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валюта, рынок, рубль, курсы валют, доллар сша, юань, россия