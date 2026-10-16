https://1prime.ru/20261016/kurs-874357472.html
"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю
"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю
Рубль немного подрос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитическом оптимизме, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:01+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рубль немного подрос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитическом оптимизме, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,46 рубля. За неделю китайская валюта снизилась на 22 копейки. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 3,17%, до 109,28 доллара за баррель. Курс юаня за пятницу снизился на 0,18%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,42-12,53 рубля, за неделю - 12,42-12,62 рубля. "Рубль сегодня умеренно укреплялся. Его поддерживают высокие цены на нефть, геополитический оптимизм, ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ. Не за горами налоговый период. В этом месяце компаниям предстоит квартальный платеж НДД. Кроме того, доллар ослабился к другим валютам, индекс DXY откатился к 101,4 п. На стороне курсов инвалют - сезонная активизация импортеров и увеличенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он. "Юань, доллар и евро после скачка наверх в самом начале месяца в условиях появления геополитических надежд и все еще жесткой монетарной политики ЦБ вновь стремятся к недавним минимумам 12,32 рубля, 82,69 рубля и 92,95 рубля соответственно. Постепенное укрепление рубля может продолжиться при сохранении прежних благоприятных фундаментальных факторов, одним из которых остаются также высокие цены на нефть", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В то же время нисходящая коррекция цен на энергоресурсы или неожиданное резкое смягчение тона ЦБ РФ могут оказать давление на российскую валюту и направить ее в район сентябрьских минимумов 13 рублей, 87,70 рубля и 101,70 рубля, заключает она. "На будущей неделе ждем курс у нижних границ диапазонов 83-85 за доллар и 12,4-12,6 за юань", - делится Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает на следующей неделе по курсам доллара, евро и юаня к рублю 83-85 рублей, 92-94 рубля и 12,3-12,7 рубля соответственно.
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валюта, рынок, рубль, курсы валют, доллар сша, юань, россия
Экономика, валюта, Рынок, рубль, Курсы валют, Доллар США, юань, РОССИЯ
"Геополитические надежды": аналитики дали прогноз по курсу рубля на неделю
Смирнов: на следующей неделе курс доллара будет у нижней границы диапазона в 83-85 рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Рубль немного подрос к юаню при поддержке высоких цен на нефть и геополитическом оптимизме, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,46 рубля.
За неделю китайская валюта снизилась на 22 копейки.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.40 мск дорожал на 3,17%, до 109,28 доллара за баррель.
Курс юаня за пятницу снизился на 0,18%. При этом китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 12,42-12,53 рубля, за неделю - 12,42-12,62 рубля.
"Рубль сегодня умеренно укреплялся. Его поддерживают высокие цены на нефть, геополитический оптимизм, ожидания паузы в снижении ключевой ставки ЦБ. Не за горами налоговый период. В этом месяце компаниям предстоит квартальный платеж НДД. Кроме того, доллар ослабился к другим валютам, индекс DXY откатился к 101,4 п. На стороне курсов инвалют - сезонная активизация импортеров и увеличенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он.
"Юань, доллар и евро после скачка наверх в самом начале месяца в условиях появления геополитических надежд и все еще жесткой монетарной политики ЦБ вновь стремятся к недавним минимумам 12,32 рубля, 82,69 рубля и 92,95 рубля соответственно. Постепенное укрепление рубля может продолжиться при сохранении прежних благоприятных фундаментальных факторов, одним из которых остаются также высокие цены на нефть", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В то же время нисходящая коррекция цен на энергоресурсы или неожиданное резкое смягчение тона ЦБ РФ могут оказать давление на российскую валюту и направить ее в район сентябрьских минимумов 13 рублей, 87,70 рубля и 101,70 рубля, заключает она.
"На будущей неделе ждем курс у нижних границ диапазонов 83-85 за доллар и 12,4-12,6 за юань", - делится Смирнов.
Наталья Мильчакова из Freedom Global ожидает на следующей неделе по курсам доллара, евро и юаня к рублю 83-85 рублей, 92-94 рубля и 12,3-12,7 рубля соответственно.