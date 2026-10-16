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В Кузбассе прорабатывают новые пути вывоза угля в восточном направлении
В Кузбассе прорабатывают новые пути вывоза угля в восточном направлении - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе прорабатывают новые пути вывоза угля в восточном направлении
Власти Кузбасса прорабатывают новые логистические пути для вывоза угля в восточном направлении, среди которых создание железной ветки из Новокузнецка в... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T06:44+0300
2026-10-16T06:44+0300
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КЕМЕРОВО, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают новые логистические пути для вывоза угля в восточном направлении, среди которых создание железной ветки из Новокузнецка в китайский город Урумчи и водный маршрут до арктического порта Сабетта, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона по итогам выступления главы региона Илья Середюка на форуме "Российская энергетическая неделя".
По словам Середюка, одним из актуальных вопросов является логистические затраты в стоимости угля.
"Для решения в регионе проработали несколько прорывных амбициозных проектов. Один из них — создание железнодорожного пути из Новокузнецка в китайский город Урумчи через Республику Алтай. Протяженность новой ветки оценивается в 1,5 тысячи километров. Такое короткое плечо обеспечит минимизацию транспортных затрат на перевозку угля на восток", – говорится в сообщении.
Дополнительным каналом экспорта, по мнению Середюка, может стать еще один транспортный путь.
"Создание мультимодального водного маршрута от Юрги по Томи с последующим выходом в Обь и далее до арктического морского порта Сабетта", – добавили в правительстве.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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В Кузбассе прорабатывают новые пути вывоза угля в восточном направлении
Власти Кузбасса прорабатывают новые пути вывоза угля в восточном направлении
КЕМЕРОВО, 16 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают новые логистические пути для вывоза угля в восточном направлении, среди которых создание железной ветки из Новокузнецка в китайский город Урумчи и водный маршрут до арктического порта Сабетта, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона по итогам выступления главы региона Илья Середюка на форуме "Российская энергетическая неделя".
По словам Середюка, одним из актуальных вопросов является логистические затраты в стоимости угля.
"Для решения в регионе проработали несколько прорывных амбициозных проектов. Один из них — создание железнодорожного пути из Новокузнецка в китайский город Урумчи через Республику Алтай. Протяженность новой ветки оценивается в 1,5 тысячи километров. Такое короткое плечо обеспечит минимизацию транспортных затрат на перевозку угля на восток", – говорится в сообщении.
Дополнительным каналом экспорта, по мнению Середюка, может стать еще один транспортный путь.
"Создание мультимодального водного маршрута от Юрги по Томи с последующим выходом в Обь и далее до арктического морского порта Сабетта", – добавили в правительстве.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.