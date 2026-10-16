Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения" - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/lesta-874329771.html
"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения"
"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения" - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения"
Как сообщает "Коммерсант", у группы компаний "Леста Игры" появился новый собственник. Им стал консорциум частных инвесторов, действующий через АО "Промышленные... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:30+0300
2026-10-16T12:44+0300
бизнес
wargaming
росимущество
общество
https://img.cdn1prime.ru/img/83399/42/833994282_0:571:1613:1478_1920x0_80_0_0_402b8e152251eb0aa49fc822685420e1.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Как сообщает "Коммерсант", у группы компаний "Леста Игры" появился новый собственник. Им стал консорциум частных инвесторов, действующий через АО "Промышленные сооружения". Представители компании подтвердили эту информацию.Новый владелец намерен инвестировать не только в проекты "Леста Игр", но и в сторонние инициативы. В планах — вложение до 10 млрд рублей в развитие российской игровой отрасли в течение трех лет, включая создание венчурного фонда. Основное внимание фонда будет уделено командам, уже имеющим опыт в востребованных игровых нишах. Цель — выпустить за этот период как минимум пять новых продуктов.В АО "Промышленные сооружения" отметили, что рассматривают "Леста Игры" как опорный элемент для консолидации рынка. По их словам, накопленный опыт, финансовые ресурсы и технические возможности помогут быстрее реализовать многие идеи и дать талантливым авторам возможность работать в большем масштабе.Напомним, студия "Леста" изначально была российским подразделением белорусской Wargaming (известной по World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала специальной военной операции Wargaming объявила об уходе с российского рынка и выходе из капитала "Лесты". Компания перешла к Малику Хатажаеву, которого позже признали участником экстремистского и запрещенного в РФ объединения. Генпрокуратура арестовала активы "Лесты", а три связанные с ней компании перешли в собственность Росимущества.Таким образом, новый владелец получает актив, который уже прошел через смену собственников и судебные ограничения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83399/42/833994282_0:420:1613:1630_1920x0_80_0_0_836a74f36f36b42e2070ab703394a592.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, wargaming, росимущество, общество
Бизнес, Wargaming, Росимущество, Общество
12:30 16.10.2026 (обновлено: 12:44 16.10.2026)
 
"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения"

"Ъ": новый владелец "Леста Игры" планирует вложить до 10 млрд рублей в игровую индустрию

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧемпионат мира по го
Чемпионат мира по го - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Как сообщает "Коммерсант", у группы компаний "Леста Игры" появился новый собственник. Им стал консорциум частных инвесторов, действующий через АО "Промышленные сооружения". Представители компании подтвердили эту информацию.
Новый владелец намерен инвестировать не только в проекты "Леста Игр", но и в сторонние инициативы. В планах — вложение до 10 млрд рублей в развитие российской игровой отрасли в течение трех лет, включая создание венчурного фонда. Основное внимание фонда будет уделено командам, уже имеющим опыт в востребованных игровых нишах. Цель — выпустить за этот период как минимум пять новых продуктов.
В АО "Промышленные сооружения" отметили, что рассматривают "Леста Игры" как опорный элемент для консолидации рынка. По их словам, накопленный опыт, финансовые ресурсы и технические возможности помогут быстрее реализовать многие идеи и дать талантливым авторам возможность работать в большем масштабе.
Напомним, студия "Леста" изначально была российским подразделением белорусской Wargaming (известной по World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала специальной военной операции Wargaming объявила об уходе с российского рынка и выходе из капитала "Лесты". Компания перешла к Малику Хатажаеву, которого позже признали участником экстремистского и запрещенного в РФ объединения. Генпрокуратура арестовала активы "Лесты", а три связанные с ней компании перешли в собственность Росимущества.
Таким образом, новый владелец получает актив, который уже прошел через смену собственников и судебные ограничения.
 
БизнесWargamingРосимуществоОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала