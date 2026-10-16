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"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения"

"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения" - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Леста Игры" перешла под контроль АО "Промышленные сооружения"

Как сообщает "Коммерсант", у группы компаний "Леста Игры" появился новый собственник. Им стал консорциум частных инвесторов, действующий через АО "Промышленные... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T12:30+0300

2026-10-16T12:30+0300

2026-10-16T12:44+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Как сообщает "Коммерсант", у группы компаний "Леста Игры" появился новый собственник. Им стал консорциум частных инвесторов, действующий через АО "Промышленные сооружения". Представители компании подтвердили эту информацию.Новый владелец намерен инвестировать не только в проекты "Леста Игр", но и в сторонние инициативы. В планах — вложение до 10 млрд рублей в развитие российской игровой отрасли в течение трех лет, включая создание венчурного фонда. Основное внимание фонда будет уделено командам, уже имеющим опыт в востребованных игровых нишах. Цель — выпустить за этот период как минимум пять новых продуктов.В АО "Промышленные сооружения" отметили, что рассматривают "Леста Игры" как опорный элемент для консолидации рынка. По их словам, накопленный опыт, финансовые ресурсы и технические возможности помогут быстрее реализовать многие идеи и дать талантливым авторам возможность работать в большем масштабе.Напомним, студия "Леста" изначально была российским подразделением белорусской Wargaming (известной по World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала специальной военной операции Wargaming объявила об уходе с российского рынка и выходе из капитала "Лесты". Компания перешла к Малику Хатажаеву, которого позже признали участником экстремистского и запрещенного в РФ объединения. Генпрокуратура арестовала активы "Лесты", а три связанные с ней компании перешли в собственность Росимущества.Таким образом, новый владелец получает актив, который уже прошел через смену собственников и судебные ограничения.

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бизнес, wargaming, росимущество, общество