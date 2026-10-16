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Лидеры ЕС не смогут согласовать параметры бюджета до конца года
Лидеры ЕС не смогут согласовать параметры бюджета до конца года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС не смогут согласовать параметры бюджета до конца года
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш полагает, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш полагает, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года.
"После вчерашних (переговоров лидеров ЕС - ред.) думаю, что так (согласовать до конца года - ред.), скорее всего, не получится, это будет где-то в феврале-марте", - сказал Бабиш журналистам на полях саммита Европейского союза в пятницу.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Особую остроту спорам придает вопрос сроков достижения соглашения. По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал завершить переговоры до конца декабря, предупредив, что после этого бюджетные договоренности будут осложнены приближающимися президентскими выборами во Франции.
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мировая экономика, франция, чехия, эммануэль макрон, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС
Лидеры ЕС не смогут согласовать параметры бюджета до конца года
Премьер Чехии Бабиш: лидеры ЕС не смогут согласовать параметры бюджета до конца года
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш полагает, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года.
"После вчерашних (переговоров лидеров ЕС - ред.) думаю, что так (согласовать до конца года - ред.), скорее всего, не получится, это будет где-то в феврале-марте", - сказал Бабиш журналистам на полях саммита Европейского союза в пятницу.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Особую остроту спорам придает вопрос сроков достижения соглашения. По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал завершить переговоры до конца декабря, предупредив, что после этого бюджетные договоренности будут осложнены приближающимися президентскими выборами во Франции.