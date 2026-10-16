Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/lihachev-874349362.html
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии
Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:07+0300
2026-10-16T17:07+0300
россия
венгрия
европа
будапешт
алексей лихачев
урсула фон дер ляйен
росатом
пакш-2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874349362.jpg?1792159631
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии. "Это (давление - ред.), в моем понимании, такой экзамен для Венгрии, понимаете? Ведь венгерский проект (АЭС "Пакш-2 - ред.) - это не какая-то уступка России или какая-то там приятная активность для "Росатома". Это физическая потребность венгерской экономики, венгерского народа в электроэнергии и возможность еще стать экспортером - то есть стать таким хабом, центром формирования энергетической политики страны", - сказал Лихачев ИС "Вести". Он отметил, что перед новыми венгерскими властями стоят вопросы о выборе своего пути и исходя из каких интересов будет принято итоговое решение. Как отметили в СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.
венгрия
европа
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, европа, будапешт, алексей лихачев, урсула фон дер ляйен, росатом, пакш-2
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Будапешт, Алексей Лихачев, Урсула фон дер Ляйен, Росатом, Пакш-2
17:07 16.10.2026
 
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии

Лихачев: давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для Венгрии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
"Это (давление - ред.), в моем понимании, такой экзамен для Венгрии, понимаете? Ведь венгерский проект (АЭС "Пакш-2 - ред.) - это не какая-то уступка России или какая-то там приятная активность для "Росатома". Это физическая потребность венгерской экономики, венгерского народа в электроэнергии и возможность еще стать экспортером - то есть стать таким хабом, центром формирования энергетической политики страны", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Он отметил, что перед новыми венгерскими властями стоят вопросы о выборе своего пути и исходя из каких интересов будет принято итоговое решение.
Как отметили в СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.
 
РОССИЯВЕНГРИЯЕВРОПАБудапештАлексей ЛихачевУрсула фон дер ЛяйенРосатомПакш-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала