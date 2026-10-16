https://1prime.ru/20261016/lihachev-874349362.html
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии
Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:07+0300
2026-10-16T17:07+0300
2026-10-16T17:07+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
"Это (давление - ред.), в моем понимании, такой экзамен для Венгрии, понимаете? Ведь венгерский проект (АЭС "Пакш-2 - ред.) - это не какая-то уступка России или какая-то там приятная активность для "Росатома". Это физическая потребность венгерской экономики, венгерского народа в электроэнергии и возможность еще стать экспортером - то есть стать таким хабом, центром формирования энергетической политики страны", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Он отметил, что перед новыми венгерскими властями стоят вопросы о выборе своего пути и исходя из каких интересов будет принято итоговое решение.
Как отметили в СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.
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РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Будапешт, Алексей Лихачев, Урсула фон дер Ляйен, Росатом, Пакш-2
Лихачев назвал давление на проект АЭС "Пакш-2" экзаменом для Венгрии
Лихачев: давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для Венгрии
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Давление на проект АЭС "Пакш-2" является экзаменом для новых венгерских властей, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В понедельник Служба внешней разведки России сообщила, что, по поступающей информации, руководство Еврокомиссии стало главным заказчиком развернутой в Европе информационной кампании против "Росатома" и строительства с его участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
"Это (давление - ред.), в моем понимании, такой экзамен для Венгрии, понимаете? Ведь венгерский проект (АЭС "Пакш-2 - ред.) - это не какая-то уступка России или какая-то там приятная активность для "Росатома". Это физическая потребность венгерской экономики, венгерского народа в электроэнергии и возможность еще стать экспортером - то есть стать таким хабом, центром формирования энергетической политики страны", - сказал Лихачев ИС "Вести".
Он отметил, что перед новыми венгерскими властями стоят вопросы о выборе своего пути и исходя из каких интересов будет принято итоговое решение.
Как отметили в СВР, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома.