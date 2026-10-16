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"Росатом" ждет окончания аудита "Пакш-2" и диалога с властями Венгрии

"Росатом" ждет окончания аудита "Пакш-2" и диалога с властями Венгрии - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" ждет окончания аудита "Пакш-2" и диалога с властями Венгрии

Госкорпорация "Росатом" ждет окончания аудита проекта АЭС "Пакш-2" новым правительством Венгрии. Об этом журналистам на полях Российской энергетической недели... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:02+0300

2026-10-16T16:02+0300

2026-10-16T16:02+0300

венгрия

москва

алексей лихачев

росатом

пакш-2

аэс "пакш"

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" ждет окончания аудита проекта АЭС "Пакш-2" новым правительством Венгрии. Об этом журналистам на полях Российской энергетической недели сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев."Пока мы слышим заявление венгерских руководителей о том, что не закончен аудит (АЭС "Пакш-2" — ред.). Серьезный аудит проекта с венгерской стороны, аудит заказчика. И мы, как люди воспитанные, ждем окончания этого аудита", — сказал Лихачев.При этом он отметил, что у "Росатома" пока отсутствует диалог с новым венгерским правительством по этому проекту. "Что пока является нерешенным (по АЭС "Пакш-2" — ред.)? К сожалению, у нас пока отсутствует диалог с венгерскими властями", — добавил глава госкорпорации.Несмотря на это, Лихачев подчеркнул, что "Росатом" успешно продвигается по программе строительства. "У нас есть утвержденная производственная программа (по АЭС "Пакш-2" — ред.) текущего года. Она где-то 408-410 миллионов евро. Не так велика, но заметна. И мы очень успешно идем по этой производственной программе, периодически сдавая заказчику этапы выполненных работ, которые приводят, к нашему большому удовольствию, к оплате этих работ в соответствии с нашим контрактом", — пояснил он.Напомним, сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии страны. Благодаря планируемому вводу двух новых блоков с реакторами ВВЭР-1200 эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля нынешнего года.

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