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Пуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря
Пуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря - 16.10.2026, ПРАЙМ
Пуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря
Пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:04+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Что касается физического пуска (реактора первого блока - ред.), мы идем к обозначенной дате, это, условно, вторая половина декабря", - сказал он журналистам на полях Российской энергетической недели. Лихачев сообщил 2 сентября, что "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции. Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в этом году запустит первый блок АЭС "Аккую", как и планировалось. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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россия, турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Росатом
Пуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря
Лихачев: запуск первого блока АЭС "Аккую" в Турции запланирован на вторую половину декабря
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Что касается физического пуска (реактора первого блока - ред.), мы идем к обозначенной дате, это, условно, вторая половина декабря", - сказал он журналистам на полях Российской энергетической недели.
Лихачев
сообщил 2 сентября, что "Росатом
" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую
" в Турции
.
Ранее президент России Владимир Путин
выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в этом году запустит первый блок АЭС "Аккую", как и планировалось.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".