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Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца
Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца - 16.10.2026, ПРАЙМ
Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца
"Росатом" за три-четыре месяца сформирует свою единую транспортно-логистическую стратегию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:25+0300
2026-10-16T17:25+0300
бизнес
россия
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
fesco
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" за три-четыре месяца сформирует свою единую транспортно-логистическую стратегию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Транспортная стратегия "Росатома" строится на базе логистических активов группы компаний "Дело", группы FESCO и компании "Росатом Логистика". "Наша задача - эти перечисленные активы вывести на единую транспортную стратегию в течение ближайших трех - четырех месяцев", - сказал Лихачев ИС "Вести". После выкупа "Росатомом" доли основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева будет проведена управленческая "подстройка" совета директоров "Дела", добавил Лихачев. Сделка по выкупу "Росатомом" у Шишкарева доли в 51% в ГК "Дело" была закрыта 7 октября. "Стратегическое переосмысление" логистических направлений госкорпорации приведет к огромному заказу судостроения, отметил Лихачев. "Мы прогнозируем только в интересах госкорпорации "Росатом" потребность до 40 судов арктического класса, примерно половина из них - мощные, огромные современные контейнеровозы", - сказал Лихачев.
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бизнес, россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом, fesco
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом, FESCO
17:25 16.10.2026
 
Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца

Лихачев: "Росатом" за 3-4 месяца сформирует единую транспортно-логистическую стратегию

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" за три-четыре месяца сформирует свою единую транспортно-логистическую стратегию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Транспортная стратегия "Росатома" строится на базе логистических активов группы компаний "Дело", группы FESCO и компании "Росатом Логистика".
"Наша задача - эти перечисленные активы вывести на единую транспортную стратегию в течение ближайших трех - четырех месяцев", - сказал Лихачев ИС "Вести".
После выкупа "Росатомом" доли основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева будет проведена управленческая "подстройка" совета директоров "Дела", добавил Лихачев. Сделка по выкупу "Росатомом" у Шишкарева доли в 51% в ГК "Дело" была закрыта 7 октября.
"Стратегическое переосмысление" логистических направлений госкорпорации приведет к огромному заказу судостроения, отметил Лихачев.
"Мы прогнозируем только в интересах госкорпорации "Росатом" потребность до 40 судов арктического класса, примерно половина из них - мощные, огромные современные контейнеровозы", - сказал Лихачев.
 
БизнесРОССИЯАлексей ЛихачевСергей ШишкаревРосатомFESCO
 
 
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