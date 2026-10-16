https://1prime.ru/20261016/likhachev-874351223.html

Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца

Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца - 16.10.2026, ПРАЙМ

Транспортная стратегия "Росатома" появится через 3-4 месяца

"Росатом" за три-четыре месяца сформирует свою единую транспортно-логистическую стратегию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:25+0300

2026-10-16T17:25+0300

2026-10-16T17:25+0300

бизнес

россия

алексей лихачев

сергей шишкарев

росатом

fesco

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Росатом" за три-четыре месяца сформирует свою единую транспортно-логистическую стратегию, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Транспортная стратегия "Росатома" строится на базе логистических активов группы компаний "Дело", группы FESCO и компании "Росатом Логистика". "Наша задача - эти перечисленные активы вывести на единую транспортную стратегию в течение ближайших трех - четырех месяцев", - сказал Лихачев ИС "Вести". После выкупа "Росатомом" доли основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева будет проведена управленческая "подстройка" совета директоров "Дела", добавил Лихачев. Сделка по выкупу "Росатомом" у Шишкарева доли в 51% в ГК "Дело" была закрыта 7 октября. "Стратегическое переосмысление" логистических направлений госкорпорации приведет к огромному заказу судостроения, отметил Лихачев. "Мы прогнозируем только в интересах госкорпорации "Росатом" потребность до 40 судов арктического класса, примерно половина из них - мощные, огромные современные контейнеровозы", - сказал Лихачев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом, fesco