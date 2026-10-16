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"Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы
"Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы
Госкорпорация "Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:32+0300
2026-10-16T17:32+0300
2026-10-16T17:32+0300
технологии
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алексей лихачев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не разрываем контакты с европейскими компаниями, с американскими компаниями, не разрываем никаких контактов", - сказал Лихачев на пленарной сессии Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Технологии, США, ЕВРОПА, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы
Лихачев: "Росатом" не разрывает контакты с компаниями из США и Европы