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Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино
Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино - 16.10.2026, ПРАЙМ
Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино
Летающий спорткар Roadster американской компании Tesla может использоваться для цирка и кино, но в повседневном использовании он может быть опасен, считает... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:07+0300
2026-10-16T17:07+0300
бизнес
tesla
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Летающий спорткар Roadster американской компании Tesla может использоваться для цирка и кино, но в повседневном использовании он может быть опасен, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В пятницу американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять положением машины во время "полета". "Автомобиль не будет популярен, потому что законы физики не обмануть. Он не сможет летать, он сможет эффектно прыгать или приземляться. То есть можно будет, например, слетев с эстакады, плавно затормозить и приземлиться. Для цирка, для кино, для Джеймса Бонда или для сумасшедшего экстремала это интересный вариант", - сказал Лукьяненко РИА Новости, отвечая на вопрос, где летающий автомобиль может использоваться. По его мнению, ездить на цирковом автомобиле в реальной жизни будет опасно из-за большого запаса взрывоопасного горючего. К тому же, подобные автомобили должны быть для начала допущены на трассы. "Теоретически подобные автомобили на современных электрических двигателях, условно говоря, по принципу квадрокоптера, возможны уже сейчас... Но нам придется разрабатывать правила воздушного движения, контролировать поток машин, которые носятся в воздухе среди высотных зданий", - добавил Лукьяненко.
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бизнес, tesla
Бизнес, Tesla
17:07 16.10.2026
 
Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино

Писатель-фантаст Лукьяненко: летающий спорткар Tesla может использоваться для цирка и кино

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Летающий спорткар Roadster американской компании Tesla может использоваться для цирка и кино, но в повседневном использовании он может быть опасен, считает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В пятницу американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять положением машины во время "полета".
"Автомобиль не будет популярен, потому что законы физики не обмануть. Он не сможет летать, он сможет эффектно прыгать или приземляться. То есть можно будет, например, слетев с эстакады, плавно затормозить и приземлиться. Для цирка, для кино, для Джеймса Бонда или для сумасшедшего экстремала это интересный вариант", - сказал Лукьяненко РИА Новости, отвечая на вопрос, где летающий автомобиль может использоваться.
По его мнению, ездить на цирковом автомобиле в реальной жизни будет опасно из-за большого запаса взрывоопасного горючего. К тому же, подобные автомобили должны быть для начала допущены на трассы.
"Теоретически подобные автомобили на современных электрических двигателях, условно говоря, по принципу квадрокоптера, возможны уже сейчас... Но нам придется разрабатывать правила воздушного движения, контролировать поток машин, которые носятся в воздухе среди высотных зданий", - добавил Лукьяненко.
 
БизнесTesla
 
 
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