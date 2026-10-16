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СМИ: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров по бюджету - 16.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров по бюджету
СМИ: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров по бюджету - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров по бюджету
Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять руководству Евросоюза, что предстоящая избирательная кампания помешает Парижу договариваться о новом бюджете... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T02:12+0300
2026-10-16T02:12+0300
мировая экономика
франция
париж
брюссель
эммануэль макрон
ес
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ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять руководству Евросоюза, что предстоящая избирательная кампания помешает Парижу договариваться о новом бюджете сообщества после декабря текущего года, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на три источника. По данным издания, французский лидер на саммите ЕС в Брюсселе предупредил о риске затягивания переговоров, если странам ЕС не удастся достичь договоренности до 25 декабря. Макрон объяснил это приближением президентских выборов во Франции. "Все понимают, что приближается избирательный период. Я хочу, чтобы бюджет был значительным, но я не могу согласовать его от имени Франции в период с января по апрель", - приводит издание слова президента Франции. Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.
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мировая экономика, франция, париж, брюссель, эммануэль макрон, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Брюссель, Эммануэль Макрон, ЕС
02:12 16.10.2026
 
СМИ: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров по бюджету

Rapporteur: Макрон предупредил ЕС о риске затягивания переговоров о новом бюджете ЕС

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ПАРИЖ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять руководству Евросоюза, что предстоящая избирательная кампания помешает Парижу договариваться о новом бюджете сообщества после декабря текущего года, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на три источника.
По данным издания, французский лидер на саммите ЕС в Брюсселе предупредил о риске затягивания переговоров, если странам ЕС не удастся достичь договоренности до 25 декабря. Макрон объяснил это приближением президентских выборов во Франции.
"Все понимают, что приближается избирательный период. Я хочу, чтобы бюджет был значительным, но я не могу согласовать его от имени Франции в период с января по апрель", - приводит издание слова президента Франции.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯПарижБрюссельЭммануэль МакронЕС
 
 
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