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"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу

"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя договоренности США с Россией по дизтопливу, признал, что это фактор раскола между Вашингтоном и Европой. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:27+0300

2026-10-16T21:27+0300

2026-10-16T21:30+0300

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нпз

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дизельное топливо

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя договоренности США с Россией по дизтопливу, признал, что это фактор раскола между Вашингтоном и Европой. "Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно. Скорее, это вызовет недоверие", - прокомментировал он действия Трампа на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Макрон добавил, что будет пытаться переубедить американского лидера, работая над мерами для снижения цен на топливо. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

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россия, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, нпз, ес, дизельное топливо, дизтопливо, дизель, мировая экономика, европа