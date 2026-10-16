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"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу
"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя договоренности США с Россией по дизтопливу, признал, что это фактор раскола между Вашингтоном и Европой. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:27+0300
2026-10-16T21:30+0300
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сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
нпз
ес
дизельное топливо
дизтопливо
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя договоренности США с Россией по дизтопливу, признал, что это фактор раскола между Вашингтоном и Европой. "Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно. Скорее, это вызовет недоверие", - прокомментировал он действия Трампа на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Макрон добавил, что будет пытаться переубедить американского лидера, работая над мерами для снижения цен на топливо. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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россия, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, нпз, ес, дизельное топливо, дизтопливо, дизель, мировая экономика, европа
РОССИЯ, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НПЗ, ЕС, дизельное топливо, дизтопливо, дизель, Мировая экономика, ЕВРОПА
21:27 16.10.2026 (обновлено: 21:30 16.10.2026)
 
"Элемент раскола": Макрон отреагировал на сделку США и России по дизтопливу

Макрон: договоренности России и США по дизтопливу ведут к расколу Трампа с Европой

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя договоренности США с Россией по дизтопливу, признал, что это фактор раскола между Вашингтоном и Европой.
"Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно. Скорее, это вызовет недоверие", - прокомментировал он действия Трампа на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Макрон добавил, что будет пытаться переубедить американского лидера, работая над мерами для снижения цен на топливо.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
РОССИЯСШАФРАНЦИЯДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинНПЗЕСдизельное топливодизтопливодизельМировая экономикаЕВРОПА
 
 
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