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Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского
Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского - 16.10.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое требование Владимира Зеленского на миллиарды евро будет изучено, однако сумму отказался подтверждать. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:06+0300
2026-10-16T22:06+0300
финансы
мировая экономика
брюссель
франция
европа
владимир зеленский
эммануэль макрон
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое требование Владимира Зеленского на миллиарды евро будет изучено, однако сумму отказался подтверждать. В пятницу Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе и потребовал по меньшей мере 70 миллиардов евро на военные цели в 2027 году. "Украина выступила с запросом. Слишком рано озвучивать цифры", - сказал он журналистам после саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, Европа остается в пределах ранее согласованного кредита Украине на 90 миллиардов на 2026-2027 года. Из него на военные нужды выделены 60 миллиардов, остальные 30 - на бюджетную поддержку. Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.
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финансы, мировая экономика, брюссель, франция, европа, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес
Финансы, Мировая экономика, Брюссель, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС
22:06 16.10.2026
 
Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского

Макрон заявил, что новое требование Зеленского на миллиарды евро будет изучено позже

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое требование Владимира Зеленского на миллиарды евро будет изучено, однако сумму отказался подтверждать.
В пятницу Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе и потребовал по меньшей мере 70 миллиардов евро на военные цели в 2027 году.
"Украина выступила с запросом. Слишком рано озвучивать цифры", - сказал он журналистам после саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, Европа остается в пределах ранее согласованного кредита Украине на 90 миллиардов на 2026-2027 года. Из него на военные нужды выделены 60 миллиардов, остальные 30 - на бюджетную поддержку.
Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.
 
ФинансыМировая экономикаБрюссельФРАНЦИЯЕВРОПАВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕС
 
 
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