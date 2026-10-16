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Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского

Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского - 16.10.2026, ПРАЙМ

Макрон заявил, что преждевременно говорить о сумме запроса Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое требование Владимира Зеленского на миллиарды евро будет изучено, однако сумму отказался подтверждать. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:06+0300

2026-10-16T22:06+0300

2026-10-16T22:06+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новое требование Владимира Зеленского на миллиарды евро будет изучено, однако сумму отказался подтверждать. В пятницу Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе и потребовал по меньшей мере 70 миллиардов евро на военные цели в 2027 году. "Украина выступила с запросом. Слишком рано озвучивать цифры", - сказал он журналистам после саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, Европа остается в пределах ранее согласованного кредита Украине на 90 миллиардов на 2026-2027 года. Из него на военные нужды выделены 60 миллиардов, остальные 30 - на бюджетную поддержку. Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.

брюссель

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финансы, мировая экономика, брюссель, франция, европа, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес