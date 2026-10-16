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Мерц усомнился в возможности ЕС принять бюджет до конца года

Мерц усомнился в возможности ЕС принять бюджет до конца года - 16.10.2026, ПРАЙМ

Мерц усомнился в возможности ЕС принять бюджет до конца года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент невозможно предсказать, удастся ли странам ЕС до конца года принять новый бюджет Евросоюза на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:56+0300

2026-10-16T19:56+0300

2026-10-16T20:01+0300

финансы

мировая экономика

германия

украина

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фридрих мерц

ес

евросовет

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент невозможно предсказать, удастся ли странам ЕС до конца года принять новый бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы. Ранее Мерц заявил, что не ожидает каких-либо подвижек в ближайшие дни на переговорах по новому бюджету ЕС, назвав текущую ситуацию с его подготовкой критической. "Я по-прежнему надеюсь, что нам удастся до конца года принять единогласное решение Совета и утвердить европейский бюджет на период с 2028 года. Удастся ли это - сказать сейчас совершенно невозможно. По этому вопросу пока существует слишком много различных точек зрения", - заявил Мерц на пресс-конференции после саммита Евросовета. При этом канцлер Германии вновь указал на то, что бюджет, который ЕС планирует принять на 2028-2034 годы, должен быть значительно снижен по сравнению с предложением Еврокомиссии. Еврокомиссия ранее представила проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро, предусматривающий увеличение расходов на оборону, конкурентоспособность и поддержку Украины. Предложения вызвали разногласия между странами ЕС по поводу размеров бюджета, распределения средств и введения новых источников доходов. Председательствующая в Совете ЕС Ирландия скорректировала предложение, сократив бюджет на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Однако требующие сокращения бюджета Германия и другие страны-доноры не согласны даже с этим предложением, настаивая на его дальнейшем урезании. Для принятия многолетнего финансового плана требуется единогласное решение государств ЕС и согласие Европарламента.

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финансы, мировая экономика, германия, украина, ирландия, фридрих мерц, ес, евросовет