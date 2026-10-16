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В МИД назвали энергетическое сотрудничество на Южном Кавказе перспективным
В МИД назвали энергетическое сотрудничество на Южном Кавказе перспективным - 16.10.2026, ПРАЙМ
В МИД назвали энергетическое сотрудничество на Южном Кавказе перспективным
Энергетика является одной из наиболее перспективных сфер для работы платформы 3+3 на Южном Кавказе, для России энергетическое сотрудничество в ее рамках имеет... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:55+0300
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Энергетика является одной из наиболее перспективных сфер для работы платформы 3+3 на Южном Кавказе, для России энергетическое сотрудничество в ее рамках имеет стратегическое значение, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Энергетика - это одно из наиболее перспективных направлений работы платформы 3+3 в регионе. Для этого есть все возможности, ресурсы, инфраструктура и соответствующий частный сектор: компании, инженерная школа, конечно, опыт взаимодействия. И следующий шаг - преобразовать наши возможности в комплексную, инклюзивную систему сотрудничества", - заявил Бирический на сессии "Платформа 3+3 энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе" Российской энергетической недели.
Дипломат добавил, что развитие энергетического сотрудничества с Южным Кавказом имеет для России важнейшее долгосрочное значение. По его словам, Москва настроена участвовать в совместной работе как надежный партнер, обладающий соответствующими ресурсами и технологиями.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ, МИД
В МИД назвали энергетическое сотрудничество на Южном Кавказе перспективным
МИД: энергосотрудничество с Южным Кавказом имеет стратегическое значение
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Энергетика является одной из наиболее перспективных сфер для работы платформы 3+3 на Южном Кавказе, для России энергетическое сотрудничество в ее рамках имеет стратегическое значение, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Энергетика - это одно из наиболее перспективных направлений работы платформы 3+3 в регионе. Для этого есть все возможности, ресурсы, инфраструктура и соответствующий частный сектор: компании, инженерная школа, конечно, опыт взаимодействия. И следующий шаг - преобразовать наши возможности в комплексную, инклюзивную систему сотрудничества", - заявил Бирический на сессии "Платформа 3+3 энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе" Российской энергетической недели.
Дипломат добавил, что развитие энергетического сотрудничества с Южным Кавказом имеет для России важнейшее долгосрочное значение. По его словам, Москва настроена участвовать в совместной работе как надежный партнер, обладающий соответствующими ресурсами и технологиями.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.