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В МИД оценили перспективы возобновления энергетического сотрудничества с ЕС
В МИД оценили перспективы возобновления энергетического сотрудничества с ЕС - 16.10.2026, ПРАЙМ
В МИД оценили перспективы возобновления энергетического сотрудничества с ЕС
Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:47+0300
2026-10-16T13:47+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается полноценного возобновления энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, то на текущий момент такие перспективы, исходя из их заявлений и действий, очевидно, вряд ли просматриваются. Во всяком случае, из ЕС-овского Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Евросоюз продолжает принимать ограничения в отношении российского энергетического сектора и громко заявляет о намерении отказаться от российских поставок. Москва неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а отказ от российских энергоносителей приводит к удорожанию энергии для европейской промышленности и населения.
При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться.
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РОССИЯ, Брюссель, МОСКВА, ПОЛЬША, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ, МИД
В МИД оценили перспективы возобновления энергетического сотрудничества с ЕС
Захарова: возобновление энергетического сотрудничества России с ЕС вряд ли просматривается
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Возобновление полноценного энергетического сотрудничества России с ЕС сейчас едва ли просматривается с учетом сигналов из Брюсселя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается полноценного возобновления энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, то на текущий момент такие перспективы, исходя из их заявлений и действий, очевидно, вряд ли просматриваются. Во всяком случае, из ЕС-овского Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Евросоюз продолжает принимать ограничения в отношении российского энергетического сектора и громко заявляет о намерении отказаться от российских поставок. Москва неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а отказ от российских энергоносителей приводит к удорожанию энергии для европейской промышленности и населения.
При этом власти европейских стран, которые сами ввели санкции против российских энергоресурсов, неоднократно призывали граждан экономить на отоплении, в частности теплее одеваться дома. В Польше дошло до того, что жители ряда регионов вынуждены собирать в лесу валежник, чтобы обогреться.