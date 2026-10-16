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"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года
"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года
"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях, заявил РИА Новости председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:49+0300
2026-10-16T17:49+0300
газ
москва
леонид михельсон
новатэк
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях, заявил РИА Новости председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели. "Такой же, который сегодня", - ответил он на вопрос, какой уровень мировых цен на газ стоит ожидать к концу 2026 года. Прогнозировать цены на газ в 2027 году Михельсон не стал, отметив, что не может предвидеть решения властей "сверхразвитых, как они считают, стран". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
газ, москва, леонид михельсон, новатэк
Газ, МОСКВА, Леонид Михельсон, Новатэк
17:49 16.10.2026
 
"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года

Михельсон: "Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на уровне сегодня

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях, заявил РИА Новости председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели.
"Такой же, который сегодня", - ответил он на вопрос, какой уровень мировых цен на газ стоит ожидать к концу 2026 года.
Прогнозировать цены на газ в 2027 году Михельсон не стал, отметив, что не может предвидеть решения властей "сверхразвитых, как они считают, стран".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазМОСКВАЛеонид МихельсонНоватэк
 
 
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