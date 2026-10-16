https://1prime.ru/20261016/mikhelson-874352458.html

"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года

"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года - 16.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу 2026 года

"Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях, заявил РИА Новости председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

газ

москва

леонид михельсон

новатэк

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает сохранения мировых цен на газ к концу года на нынешних уровнях, заявил РИА Новости председатель правления компании Леонид Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели. "Такой же, который сегодня", - ответил он на вопрос, какой уровень мировых цен на газ стоит ожидать к концу 2026 года. Прогнозировать цены на газ в 2027 году Михельсон не стал, отметив, что не может предвидеть решения властей "сверхразвитых, как они считают, стран". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, москва, леонид михельсон, новатэк