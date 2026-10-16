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Миллер: сохранение высоких цен на газ в Европе имеет долгосрочный характер
Миллер: сохранение высоких цен на газ в Европе имеет долгосрочный характер - 16.10.2026, ПРАЙМ
Миллер: сохранение высоких цен на газ в Европе имеет долгосрочный характер
Сохранение высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:04+0300
2026-10-16T16:04+0300
2026-10-16T16:04+0300
газ
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алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Сохранение высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Тенденция к сохранению высоких цен на европейском газовом рынке имеет долгосрочный характер", - сказал он на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Миллер: сохранение высоких цен на газ в Европе имеет долгосрочный характер
Миллер: сохранение высоких цен на газовом рынке имеет долгосрочный характер