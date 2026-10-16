https://1prime.ru/20261016/miller-874345467.html

Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере - 16.10.2026, ПРАЙМ

Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа обсудили вопросы сотрудничества России и Монголии в газовой сфере, сообщила компания. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:12+0300

2026-10-16T16:12+0300

2026-10-16T16:12+0300

газ

россия

монголия

москва

алексей миллер

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874345467.jpg?1792156341

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа обсудили вопросы сотрудничества России и Монголии в газовой сфере, сообщила компания. "В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа. Стороны обсудили вопросы сотрудничества", - говорится в сообщении. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

монголия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, монголия, москва, алексей миллер, газпром