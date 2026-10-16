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Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере - 16.10.2026, ПРАЙМ
Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа обсудили вопросы сотрудничества России и Монголии в газовой сфере, сообщила компания. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:12+0300
2026-10-16T16:12+0300
2026-10-16T16:12+0300
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москва
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа обсудили вопросы сотрудничества России и Монголии в газовой сфере, сообщила компания.
"В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа. Стороны обсудили вопросы сотрудничества", - говорится в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, монголия, москва, алексей миллер, газпром
Газ, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, МОСКВА, Алексей Миллер, Газпром
Миллер и посол Монголии обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и посол Монголии в России Даваа обсудили сотрудничество в газовой сфере
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа обсудили вопросы сотрудничества России и Монголии в газовой сфере, сообщила компания.
"В рамках РЭН-2026 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Монголии в РФ Дуламсурэн Даваа. Стороны обсудили вопросы сотрудничества", - говорится в сообщении.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.