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Миллер прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа
Миллер прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа - 16.10.2026, ПРАЙМ
Миллер прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа у российской... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:16+0300
2026-10-16T17:16+0300
2026-10-16T17:16+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа у российской компании, сказав, что знает об этом.
Ранее в рамках форума вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров заявил о желании вновь закупать газ у "Газпрома".
На полях РЭН, отвечая на вопрос журналистов, знаете ли вы, что Азербайджан снова хочет закупать газ у "Газпрома", Миллер сказал: "Да, знаем".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, азербайджан, москва, алексей миллер, газпром
Газ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, Алексей Миллер, Газпром
Миллер прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа
Миллер: знаем, что Азербайджан хочет возобновить закупки газа у "Газпрома"
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) прокомментировал желание Азербайджана возобновить закупки газа у российской компании, сказав, что знает об этом.
Ранее в рамках форума вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров заявил о желании вновь закупать газ у "Газпрома".
На полях РЭН, отвечая на вопрос журналистов, знаете ли вы, что Азербайджан снова хочет закупать газ у "Газпрома", Миллер сказал: "Да, знаем".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.