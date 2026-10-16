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В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии в России
В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии в России
Потребление электроэнергии в России вероятно вернется к росту после нормализации ситуации как на внешних рынках, так и с ключевой ставкой ЦБ, рассказал... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:56+0300
2026-10-16T20:03+0300
россия
москва
россети
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России вероятно вернется к росту после нормализации ситуации как на внешних рынках, так и с ключевой ставкой ЦБ, рассказал замминистра энергетики Петр Конюшенко в рамках Российской энергетической недели. "Что касается текущего снижения электропотребления, с высокой степенью вероятности после нормализации ситуации как на внешних рынках, так и с ключевой ставкой, бизнес моментально разверзнет свои мощности и мы увидим моментальный отскок", - сказал он в ходе сессии "Конкурентоспособность промышленности в новом инвестиционном цикле: кто платит за рост". По словам Конюшенко, в краткосрочном периоде возможны корректировки в зависимости от ситуации на рынке. В качестве примера быстрого и точеного реагирования он привел размещение систем накопления энергии (СНЭ) на юге страны компанией "Россети". Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил накануне РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошла в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
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россия, москва, россети
РОССИЯ, МОСКВА, Россети
19:56 16.10.2026 (обновлено: 20:03 16.10.2026)
 
В Минэнерго спрогнозировали рост потребления электроэнергии в России

Конюшенко: спрос на электроэнергию в России быстро вернется к росту

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России вероятно вернется к росту после нормализации ситуации как на внешних рынках, так и с ключевой ставкой ЦБ, рассказал замминистра энергетики Петр Конюшенко в рамках Российской энергетической недели.
"Что касается текущего снижения электропотребления, с высокой степенью вероятности после нормализации ситуации как на внешних рынках, так и с ключевой ставкой, бизнес моментально разверзнет свои мощности и мы увидим моментальный отскок", - сказал он в ходе сессии "Конкурентоспособность промышленности в новом инвестиционном цикле: кто платит за рост".
По словам Конюшенко, в краткосрочном периоде возможны корректировки в зависимости от ситуации на рынке. В качестве примера быстрого и точеного реагирования он привел размещение систем накопления энергии (СНЭ) на юге страны компанией "Россети".
Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил накануне РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошла в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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