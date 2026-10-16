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В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ
В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ
Среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России с начала текущего отопительного сезона ухудшилось по сравнению с прошлым годом, оно выросло до 4 часов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:14+0300
2026-10-16T13:14+0300
2026-10-16T13:14+0300
россия
недвижимость
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России с начала текущего отопительного сезона ухудшилось по сравнению с прошлым годом, оно выросло до 4 часов, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе.
"Среднее время устранения аварий – четыре часа. Четыре часа – это чуть хуже, чем было в прошлом году. Там у нас в среднем было 2 часа 50 минут. Я думаю, что сейчас эта динамика поменяется. Сейчас в начале сложно еще судить, потому что шли пуски тепла, тут разные могут быть истории", – подчеркнул он.
При этом замминистра отметил, что с начала отопительного периода на объектах ЖКХ зафиксировано 744 аварии, что на 13,5% меньше прошлого года.
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россия, недвижимость
В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ
Замглавы Минстроя Ересько: среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России ухудшилось
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России с начала текущего отопительного сезона ухудшилось по сравнению с прошлым годом, оно выросло до 4 часов, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе.
"Среднее время устранения аварий – четыре часа. Четыре часа – это чуть хуже, чем было в прошлом году. Там у нас в среднем было 2 часа 50 минут. Я думаю, что сейчас эта динамика поменяется. Сейчас в начале сложно еще судить, потому что шли пуски тепла, тут разные могут быть истории", – подчеркнул он.
При этом замминистра отметил, что с начала отопительного периода на объектах ЖКХ зафиксировано 744 аварии, что на 13,5% меньше прошлого года.