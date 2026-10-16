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В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ

В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Минстрое рассказали об ухудшении времени устранения аварий в сфере ЖКХ

Среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России с начала текущего отопительного сезона ухудшилось по сравнению с прошлым годом, оно выросло до 4 часов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

2026-10-16T13:14+0300

россия

недвижимость

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Среднее время устранения аварий в сфере ЖКХ в России с начала текущего отопительного сезона ухудшилось по сравнению с прошлым годом, оно выросло до 4 часов, рассказал замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2026−2027 годов на Российской энергетической неделе. "Среднее время устранения аварий – четыре часа. Четыре часа – это чуть хуже, чем было в прошлом году. Там у нас в среднем было 2 часа 50 минут. Я думаю, что сейчас эта динамика поменяется. Сейчас в начале сложно еще судить, потому что шли пуски тепла, тут разные могут быть истории", – подчеркнул он. При этом замминистра отметил, что с начала отопительного периода на объектах ЖКХ зафиксировано 744 аварии, что на 13,5% меньше прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, недвижимость