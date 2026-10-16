https://1prime.ru/20261016/mintrans-874321875.html
Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили сроки
Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили сроки - 16.10.2026, ПРАЙМ
Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили сроки
Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили до 7,5 лет лишения свободы за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:04+0300
2026-10-16T10:04+0300
2026-10-16T10:15+0300
финансы
общество
москва
фсб
мосгорсуд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874321875.jpg?1792134900
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили до 7,5 лет лишения свободы за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, сообщил ЦОС ФСБ России."Вступил в законную силу приговор Симоновского районного суда г. Москвы в отношении бывших руководителей подведомственного министерству транспорта Российской Федерации ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" - генерального директора Ю. Спасского, заместителя генерального директора В. Парахина и руководителя проектов Р. Лаврентьева, совершивших хищение 100 млн рублей, выделенных Минтрансом России на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Суд установил, что в конце 2020 года фигуранты путем дезинформирования руководства Минтранса России инициировали заключение госконтракта на доработку ключевой информационной системы, используемой для обеспечения безопасности населения на транспорте. Изменения предполагали внедрение обмена данными между ведомствами, задействованными в противодействии распространению пандемии коронавируса. Однако фактически необходимые доработки уже начали применяться в системе несколько месяцев назад.Фигуранты заключили субподрядный договор с аффилированным ООО "Инфорион", сфальсифицировали отчетную документацию и представили реализованные ранее доработки как результат работы подрядной организации."Мосгорсуд в апелляционной инстанции оставил приговор Симоновского районного суда г. Москвы без изменения, В. Парахин приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Ю. Спасский - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Р. Лаврентьев – к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - добавили в ФСБ.Совершенное коррупционное преступление послужило основанием для подачи Генпрокуратурой антикоррупционного иска к осужденным, на основании которого Никулинский районный суд Москвы изъял имущество ООО "Инфорион" и фигурантов в доход государства.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, общество , москва, фсб, мосгорсуд
Финансы, Общество , МОСКВА, ФСБ, Мосгорсуд
Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили сроки
ФСБ: экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили 7,5 лет тюрьмы
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экс-руководители подведомственного Минтрансу предприятия получили до 7,5 лет лишения свободы за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, сообщил ЦОС ФСБ России.
"Вступил в законную силу приговор Симоновского районного суда г. Москвы
в отношении бывших руководителей подведомственного министерству транспорта Российской Федерации ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" - генерального директора Ю. Спасского, заместителя генерального директора В. Парахина и руководителя проектов Р. Лаврентьева, совершивших хищение 100 млн рублей, выделенных Минтрансом России на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в конце 2020 года фигуранты путем дезинформирования руководства Минтранса России инициировали заключение госконтракта на доработку ключевой информационной системы, используемой для обеспечения безопасности населения на транспорте. Изменения предполагали внедрение обмена данными между ведомствами, задействованными в противодействии распространению пандемии коронавируса. Однако фактически необходимые доработки уже начали применяться в системе несколько месяцев назад.
Фигуранты заключили субподрядный договор с аффилированным ООО "Инфорион", сфальсифицировали отчетную документацию и представили реализованные ранее доработки как результат работы подрядной организации.
"Мосгорсуд
в апелляционной инстанции оставил приговор Симоновского районного суда г. Москвы без изменения, В. Парахин приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Ю. Спасский - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Р. Лаврентьев – к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - добавили в ФСБ
.
Совершенное коррупционное преступление послужило основанием для подачи Генпрокуратурой антикоррупционного иска к осужденным, на основании которого Никулинский районный суд Москвы изъял имущество ООО "Инфорион" и фигурантов в доход государства.