Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/mintrans-874348394.html
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации - 16.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе, задержанными, по данным на 16.00 мск, остаются 106 рейсов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:01+0300
2026-10-16T17:01+0300
бизнес
россия
раменское
росавиация
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874348394.jpg?1792159262
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе, задержанными, по данным на 16.00 мск, остаются 106 рейсов, сообщила пресс-служба министерства. "Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Сейчас аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское) и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы. По данным на 16.00 оставались задержанными 106 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в терминалах столичных аэропортов спокойная, а для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, добавили в ведомстве. Так, для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, температурный и санитарный режимы находятся в установленных нормативах, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены. "При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостиницах", - пояснили в Минтрансе.
раменское
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, раменское, росавиация, аэропорт внуково, аэропорт домодедово
Бизнес, РОССИЯ, РАМЕНСКОЕ, Росавиация, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово
17:01 16.10.2026
 
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в Москве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе, задержанными, по данным на 16.00 мск, остаются 106 рейсов, сообщила пресс-служба министерства.
"Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Сейчас аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское) и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы. По данным на 16.00 оставались задержанными 106 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстановка в терминалах столичных аэропортов спокойная, а для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, добавили в ведомстве.
Так, для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, температурный и санитарный режимы находятся в установленных нормативах, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены.
"При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостиницах", - пояснили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯРАМЕНСКОЕРосавиацияаэропорт Внуковоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала