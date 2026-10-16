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Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации - 16.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе, задержанными, по данным на 16.00 мск, остаются 106 рейсов,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:01+0300

2026-10-16T17:01+0300

2026-10-16T17:01+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу гражданской авиации в московском регионе, задержанными, по данным на 16.00 мск, остаются 106 рейсов, сообщила пресс-служба министерства. "Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации. Сейчас аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское) и "Шереметьево" принимают и отправляют рейсы. По данным на 16.00 оставались задержанными 106 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в терминалах столичных аэропортов спокойная, а для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, добавили в ведомстве. Так, для пассажиров работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, бесплатные комнаты матери и ребенка. Кроме того, температурный и санитарный режимы находятся в установленных нормативах, а справочно-информационные службы и колл-центры аэропортов усилены. "При задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостиницах", - пояснили в Минтрансе.

раменское

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, раменское, росавиация, аэропорт внуково, аэропорт домодедово