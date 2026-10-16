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МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей

МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:04+0300

2026-10-16T13:04+0300

2026-10-16T13:04+0300

россия

общество

антон котяков

госдума

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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россия, общество , антон котяков, госдума