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МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей
МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:04+0300
2026-10-16T13:04+0300
2026-10-16T13:04+0300
россия
общество
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Одним из ключевых мероприятий госпрограммы является также увеличение минимального размера оплаты труда, в будущем году у нас предусмотрено его увеличение до уровня 28 тысяч 935 рублей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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россия, общество , антон котяков, госдума
РОССИЯ, Общество , Антон Котяков, Госдума
МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей
Минтруд: минимальный размер оплаты труда в России составит 28,9 тысячи рублей