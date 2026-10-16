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Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году - 16.10.2026, ПРАЙМ

Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году, поручение президента России Владимира Путина будет выполнено, сообщил глава министерства... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:40+0300

2026-10-16T14:40+0300

2026-10-16T14:40+0300

россия

общество

владимир путин

антон котяков

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году, поручение президента России Владимира Путина будет выполнено, сообщил глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. "Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28 935 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин, антон котяков, госдума