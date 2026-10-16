https://1prime.ru/20261016/mintrud-874339291.html
Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году, поручение президента России Владимира Путина будет выполнено, сообщил глава министерства... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:40+0300
2026-10-16T14:40+0300
2026-10-16T14:40+0300
россия
общество
владимир путин
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году, поручение президента России Владимира Путина будет выполнено, сообщил глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28 935 рублей.
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россия, общество , владимир путин, антон котяков, госдума
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Антон Котяков, Госдума
Минтруд пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году
Минтруд: МРОТ достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда достигнет 35 тысяч рублей к 2030 году, поручение президента России Владимира Путина будет выполнено, сообщил глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28 935 рублей.