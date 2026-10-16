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Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО

Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО - 16.10.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:51+0300

2026-10-16T08:51+0300

2026-10-16T08:51+0300

общество

бизнес

сергей миронов

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и раненых участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях повышения уровня трудовых прав и гарантий работников, осуществляющих уход за родственниками - участниками специальной военной операции, законопроектом предлагается закрепить оплачиваемый отпуск для данной категории работников до 35 календарных дней в год", - говорится в пояснительной записке к проекту. Предлагаемые изменения, согласно документам, будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время родители, супруги и дети погибших участников СВО вправе получить дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней в году, но без оплаты. "Родные раненых бойцов могут взять отпуск по уходу за близкими сроком до 35 дней в году, но также за свой счет. Мы считаем, что в обоих случаях эти дополнительные дни отпуска должны оплачиваться", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, сергей миронов