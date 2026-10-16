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Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО
Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО - 16.10.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T08:51+0300
2026-10-16T08:51+0300
общество
бизнес
сергей миронов
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и раненых участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях повышения уровня трудовых прав и гарантий работников, осуществляющих уход за родственниками - участниками специальной военной операции, законопроектом предлагается закрепить оплачиваемый отпуск для данной категории работников до 35 календарных дней в год", - говорится в пояснительной записке к проекту. Предлагаемые изменения, согласно документам, будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время родители, супруги и дети погибших участников СВО вправе получить дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней в году, но без оплаты. "Родные раненых бойцов могут взять отпуск по уходу за близкими сроком до 35 дней в году, но также за свой счет. Мы считаем, что в обоих случаях эти дополнительные дни отпуска должны оплачиваться", - добавил он.
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общество , бизнес, сергей миронов
Общество , Бизнес, Сергей Миронов
08:51 16.10.2026
 
Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для семей участников СВО

Миронов предложил сделать оплачиваемым отпуск для семей погибших и раненых участников СВО

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил сделать оплачиваемым дополнительный отпуск для членов семей погибших и раненых участников специальной военной операции.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения уровня трудовых прав и гарантий работников, осуществляющих уход за родственниками - участниками специальной военной операции, законопроектом предлагается закрепить оплачиваемый отпуск для данной категории работников до 35 календарных дней в год", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Предлагаемые изменения, согласно документам, будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников СВО и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время родители, супруги и дети погибших участников СВО вправе получить дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней в году, но без оплаты.
"Родные раненых бойцов могут взять отпуск по уходу за близкими сроком до 35 дней в году, но также за свой счет. Мы считаем, что в обоих случаях эти дополнительные дни отпуска должны оплачиваться", - добавил он.
 
ОбществоБизнесСергей Миронов
 
 
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