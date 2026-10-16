https://1prime.ru/20261016/mosbirzha-874317049.html

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается на 0,5%

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается на 0,5% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается на 0,5%

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T08:04+0300

2026-10-16T08:04+0300

2026-10-16T08:04+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874317049.jpg?1792127058

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии повышается примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.01 мск повышается на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 2 398,5 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа