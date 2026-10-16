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Курс юаня во второй половине сессии стабилизируется ниже 12,5 рубля

Курс юаня во второй половине сессии стабилизируется ниже 12,5 рубля - 16.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня во второй половине сессии стабилизируется ниже 12,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу во второй половине сессии стабилизируется немного ниже ключевого уровня 12,5 рубля, следует из данных... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:37+0300

2026-10-16T16:37+0300

2026-10-16T16:37+0300

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ренессанс капитал

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу во второй половине сессии стабилизируется немного ниже ключевого уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 12,47 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,44-12,53 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,40 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,37 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу колеблется в узком диапазоне, переходя от легкого повышения к такому же по величине снижению и оставаясь во второй половине дня немного ниже психологического уровня поддержки 12,5 рубля. "Валютные курсы демонстрируют разнонаправленную динамику, не реагируя на позитивную динамику на рынке нефти. За неделю до предстоящего заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики участники валютного рынка придерживаются осторожной позиции и не проявляют склонности к наращиванию позиций", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,41% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,36% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск снижалась на 0,1% - до 105,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,3% - до 101,2 пункта. Прогнозы Нефть Urals торгуется выше 110 долларов за баррель, и это сверхкомфортная цена для бюджета и бизнеса, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Привлекательная доходность и высокий спрос на рублевые инструменты у российских трейдеров и инвесторов в условиях паузы в смягчении денежно-кредитной также стимулирует интерес к рублю. На исходе октября добавится фактор продажи экспортной выручки для очередной ежемесячной уплаты налогов", - добавляет она. Прогноз по курсам на конец 2026 года — около 85 рублей за доллар и 12,7 рубля за юань, говорит Андрей Мелащенко из компании "Ренессанс капитал". "Поддержку рублю в ближайшие месяцы окажут продажи валюты экспортерами для уплаты налогов и дивидендов. На конец 2027 года ожидается ослабление рубля до 93 против доллара из-за нормализации сырьевых цен и снижения базовой цены по бюджетному правилу (последний фактор дает около 5% ослабления)", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, банк россии, ренессанс капитал