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В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум"

В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум" - 16.10.2026, ПРАЙМ

В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новый российский скоростной электропоезд "Финист" в премиум-комплектации с переговорной и мини-кухней проходит испытания,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:20+0300

2026-10-16T15:20+0300

2026-10-16T15:20+0300

бизнес

россия

ржд

"синара"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новый российский скоростной электропоезд "Финист" в премиум-комплектации с переговорной и мини-кухней проходит испытания, передает корреспондент РИА Новости. РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Испытания поезда "Финист-Премиум" были продемонстрированы в ходе телемоста из московской Щербинки. "Новый двухсистемный скоростной электропоезд "Финист-Премиум" (ЭС-105П) для межрегионального сообщения проходит приемочные и сертификационные испытания. Испытания проходят на испытательном кольце ВНИИЖТ в Щербинке", - говорится в материалах к мероприятию. Полный цикл испытаний планируется завершить в ноябре 2026 года. Производит эти поезда завод "Уральские локомотивы". Головная группа предприятия - "Синара" - в сентябре сообщила о завершении строительства нового поезда "Финист-Премиум" и его отправки на испытания. Двухсистемный "Финист-Премиум" предназначен для межрегиональных перевозок дальностью до 700 километров. Вагоны поезда представлены в двух классах - "Турист" и "Бизнес". Они различаются материалом и компоновкой сидений. В вагоне "Бизнес" дополнительно обустроены зона для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухня. Все сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Обеспечен доступ Wi-Fi. Есть система микроклимата в вагонах с обеззараживанием воздуха. Состав оснащен подъемниками для маломобильных граждан. " Финист-Премиум " в базовой комплектации состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд, "синара"