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В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум"
В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум" - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новый российский скоростной электропоезд "Финист" в премиум-комплектации с переговорной и мини-кухней проходит испытания,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:20+0300
2026-10-16T15:20+0300
2026-10-16T15:20+0300
бизнес
россия
ржд
"синара"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новый российский скоростной электропоезд "Финист" в премиум-комплектации с переговорной и мини-кухней проходит испытания, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Испытания поезда "Финист-Премиум" были продемонстрированы в ходе телемоста из московской Щербинки.
"Новый двухсистемный скоростной электропоезд "Финист-Премиум" (ЭС-105П) для межрегионального сообщения проходит приемочные и сертификационные испытания. Испытания проходят на испытательном кольце ВНИИЖТ в Щербинке", - говорится в материалах к мероприятию.
Полный цикл испытаний планируется завершить в ноябре 2026 года.
Производит эти поезда завод "Уральские локомотивы". Головная группа предприятия - "Синара" - в сентябре сообщила о завершении строительства нового поезда "Финист-Премиум" и его отправки на испытания.
Двухсистемный "Финист-Премиум" предназначен для межрегиональных перевозок дальностью до 700 километров. Вагоны поезда представлены в двух классах - "Турист" и "Бизнес". Они различаются материалом и компоновкой сидений. В вагоне "Бизнес" дополнительно обустроены зона для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухня.
Все сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Обеспечен доступ Wi-Fi. Есть система микроклимата в вагонах с обеззараживанием воздуха. Состав оснащен подъемниками для маломобильных граждан. " Финист-Премиум " в базовой комплектации состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест.
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бизнес, россия, ржд, "синара"
Бизнес, РОССИЯ, РЖД, "Синара"
В Москве проходят испытания нового скоростного поезда "Финист-Премиум"
Новый российский скоростной электропоезд "Финист-Премиум" проходит испытания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Новый российский скоростной электропоезд "Финист" в премиум-комплектации с переговорной и мини-кухней проходит испытания, передает корреспондент РИА Новости.
РЖД в пятницу проводят мероприятие, посвященное подведению итогов летних перевозок и объявлению предварительных результатов реализации плана Года пассажира. Испытания поезда "Финист-Премиум" были продемонстрированы в ходе телемоста из московской Щербинки.
"Новый двухсистемный скоростной электропоезд "Финист-Премиум" (ЭС-105П) для межрегионального сообщения проходит приемочные и сертификационные испытания. Испытания проходят на испытательном кольце ВНИИЖТ в Щербинке", - говорится в материалах к мероприятию.
Полный цикл испытаний планируется завершить в ноябре 2026 года.
Производит эти поезда завод "Уральские локомотивы". Головная группа предприятия - "Синара" - в сентябре сообщила о завершении строительства нового поезда "Финист-Премиум" и его отправки на испытания.
Двухсистемный "Финист-Премиум" предназначен для межрегиональных перевозок дальностью до 700 километров. Вагоны поезда представлены в двух классах - "Турист" и "Бизнес". Они различаются материалом и компоновкой сидений. В вагоне "Бизнес" дополнительно обустроены зона для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухня.
Все сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Обеспечен доступ Wi-Fi. Есть система микроклимата в вагонах с обеззараживанием воздуха. Состав оснащен подъемниками для маломобильных граждан. " Финист-Премиум " в базовой комплектации состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест.