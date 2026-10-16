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MSCI временно приостановила часть изменений в индексах турецких акций - 16.10.2026, ПРАЙМ
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MSCI временно приостановила часть изменений в индексах турецких акций
MSCI временно приостановила часть изменений в индексах турецких акций - 16.10.2026, ПРАЙМ
MSCI временно приостановила часть изменений в индексах турецких акций
Международный поставщик информации для расчета фондовых индексов MSCI временно приостановил часть изменений в индексах турецких акций и предупредил о... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:37+0300
2026-10-16T10:37+0300
рынок
турция
msci
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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Международный поставщик информации для расчета фондовых индексов MSCI временно приостановил часть изменений в индексах турецких акций и предупредил о возможности пересмотра статуса Турции на мировых финансовых рынках, сообщила турецкая деловая газета Ekonomim. "MSCI временно заморозила часть изменений в индексах турецких акций и предупредила о возможности пересмотра статуса Турции в случае недостаточного прогресса в устранении структурных проблем", — говорится в сообщении. Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. В частности, MSCI не будет увеличивать коэффициенты включения акций в индексы для иностранных инвесторов и количество учитываемых акций, добавлять новые бумаги в индекс MSCI Turkey Investable Market Index (IMI), а также переводить компании в более высокие категории по размеру рыночной капитализации. Организация объяснила свое решение опасениями институциональных инвесторов по поводу возможных согласованных сделок с акциями небольших публичных компаний через фонды, тесно связанные с этими эмитентами. По оценке MSCI, такая практика может искажать расчеты долей акций в свободном обращении и ставить под сомнение целостность рынка. По данным Ekonomim, если к июню MSCI не зафиксирует достаточного прогресса в решении этих проблем, организация рассмотрит дополнительные меры. В их числе — консультации о возможном переводе турецкого рынка из категории развивающихся рынков (Emerging Markets) в категорию пограничных (Frontier Markets) или "особенных" рынков (Standalone Markets).
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рынок, турция, msci
Рынок, ТУРЦИЯ, MSCI
10:37 16.10.2026
 
MSCI временно приостановила часть изменений в индексах турецких акций

Ekonomim: MSCI временно приостановил часть изменений в индексах турецких акций

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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Международный поставщик информации для расчета фондовых индексов MSCI временно приостановил часть изменений в индексах турецких акций и предупредил о возможности пересмотра статуса Турции на мировых финансовых рынках, сообщила турецкая деловая газета Ekonomim.
"MSCI временно заморозила часть изменений в индексах турецких акций и предупредила о возможности пересмотра статуса Турции в случае недостаточного прогресса в устранении структурных проблем", — говорится в сообщении.
Решение вступило в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.
В частности, MSCI не будет увеличивать коэффициенты включения акций в индексы для иностранных инвесторов и количество учитываемых акций, добавлять новые бумаги в индекс MSCI Turkey Investable Market Index (IMI), а также переводить компании в более высокие категории по размеру рыночной капитализации.
Организация объяснила свое решение опасениями институциональных инвесторов по поводу возможных согласованных сделок с акциями небольших публичных компаний через фонды, тесно связанные с этими эмитентами. По оценке MSCI, такая практика может искажать расчеты долей акций в свободном обращении и ставить под сомнение целостность рынка.
По данным Ekonomim, если к июню MSCI не зафиксирует достаточного прогресса в решении этих проблем, организация рассмотрит дополнительные меры. В их числе — консультации о возможном переводе турецкого рынка из категории развивающихся рынков (Emerging Markets) в категорию пограничных (Frontier Markets) или "особенных" рынков (Standalone Markets).
 
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