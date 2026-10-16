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Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября

Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ

Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T00:20+0300

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2026-10-16T00:20+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, с 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы - с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 - по будням будет проиндексирована на шесть рублей и составит 25 рублей за участок. При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится - 950 рублей. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

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