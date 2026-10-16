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Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября
Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T00:20+0300
2026-10-16T00:20+0300
бизнес
москва
московская область
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, с 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы - с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 - по будням будет проиндексирована на шесть рублей и составит 25 рублей за участок. При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится - 950 рублей. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
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бизнес, москва, московская область
Бизнес, МОСКВА, Московская область
00:20 16.10.2026
 
Проезд по МСД в критически загруженные часы проиндексируют с 16 октября

Стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 16 октября.
Как сообщали в столичном департаменте транспорта, с 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы - с 7.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 - по будням будет проиндексирована на шесть рублей и составит 25 рублей за участок.
При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не изменится - 950 рублей. Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.
 
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