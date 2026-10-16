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Эксперт назвала условия удержания сотрудников в компаниях - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт назвала условия удержания сотрудников в компаниях
Эксперт назвала условия удержания сотрудников в компаниях - 16.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала условия удержания сотрудников в компаниях
Удержать сотрудника компании экономически выгоднее, чем искать на его место нового, но повышения зарплаты для этого недостаточно, требуется целый комплекс мер,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:58+0300
2026-10-16T18:00+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874353504.jpg?1792162810
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Удержать сотрудника компании экономически выгоднее, чем искать на его место нового, но повышения зарплаты для этого недостаточно, требуется целый комплекс мер, включая слова благодарности, заявила РИА Новости председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию бизнес-практик Наталья Переверзева. "Чтобы удержать сотрудника на том месте, где он работает в компании, недостаточно повысить ему заработную плату. Это точно не ключевая мотивация. Сотрудник прежде всего должен ощущать свою значимость, свою роль в компании", - сказала она в ходе круглого стола в МТПП на тему, как находить, мотивировать и удерживать сотрудников. Достичь этого, по ее словам, можно разными способами - переобучением, созданием доброжелательного микроклимата в коллективе. "Знаете, так или иначе, даже старые инструменты, вроде доски почета, благодарности, как бы ни было это странным сегодня, могут играть значение для сотрудника, для его удержания", - заметила собеседница агентства. "Да, сама многолетняя практика, особенно сейчас в непростые времена, показывает, зарплата важна, нужна, но для людей очень важны смыслы, их значение, значимость в компании, когда они чувствуют, что их уважают, что их ценят, ценят их вклад, не "бьют", не наказывают, не ругают за ошибки", - добавила Переверзева. Надо не искать виноватых, а менять систему внутри самой компании, считает она, "в одних компаниях сотрудникам дополнительно оплачивают, например, обеды, проезд в общественном транспорте, главное - человек должен ощущать заботу о себе, ощущать, что он не винтик". "Все эти составляющие важны для удержания сотрудников. Причем внедрять их намного экономически выгоднее для бизнеса, нежели искать на рынке других. Потому что для других требуется долгий период поиска, их адаптации, внедрения дополнительных ресурсов, а вот удержать сотрудника будет намного дешевле, не скажу, что проще, но целесообразнее", - заключила она.
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192
40
192
40
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5
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96
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общество
Общество
17:58 16.10.2026 (обновлено: 18:00 16.10.2026)
 
Эксперт назвала условия удержания сотрудников в компаниях

Переверзева: компании экономически выгоднее удержать сотрудника, чем искать нового

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Удержать сотрудника компании экономически выгоднее, чем искать на его место нового, но повышения зарплаты для этого недостаточно, требуется целый комплекс мер, включая слова благодарности, заявила РИА Новости председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию бизнес-практик Наталья Переверзева.
"Чтобы удержать сотрудника на том месте, где он работает в компании, недостаточно повысить ему заработную плату. Это точно не ключевая мотивация. Сотрудник прежде всего должен ощущать свою значимость, свою роль в компании", - сказала она в ходе круглого стола в МТПП на тему, как находить, мотивировать и удерживать сотрудников.
Достичь этого, по ее словам, можно разными способами - переобучением, созданием доброжелательного микроклимата в коллективе.
"Знаете, так или иначе, даже старые инструменты, вроде доски почета, благодарности, как бы ни было это странным сегодня, могут играть значение для сотрудника, для его удержания", - заметила собеседница агентства.
"Да, сама многолетняя практика, особенно сейчас в непростые времена, показывает, зарплата важна, нужна, но для людей очень важны смыслы, их значение, значимость в компании, когда они чувствуют, что их уважают, что их ценят, ценят их вклад, не "бьют", не наказывают, не ругают за ошибки", - добавила Переверзева.
Надо не искать виноватых, а менять систему внутри самой компании, считает она, "в одних компаниях сотрудникам дополнительно оплачивают, например, обеды, проезд в общественном транспорте, главное - человек должен ощущать заботу о себе, ощущать, что он не винтик".
"Все эти составляющие важны для удержания сотрудников. Причем внедрять их намного экономически выгоднее для бизнеса, нежели искать на рынке других. Потому что для других требуется долгий период поиска, их адаптации, внедрения дополнительных ресурсов, а вот удержать сотрудника будет намного дешевле, не скажу, что проще, но целесообразнее", - заключила она.
 
Общество
 
 
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