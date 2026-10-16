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МВФ снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год

МВФ снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год - 16.10.2026, ПРАЙМ

МВФ снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год на 0,7 процентного пункта, до 2,7%, при этом повысил оценки инфляции на... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T19:44+0300

2026-10-16T19:44+0300

2026-10-16T19:45+0300

мировая экономика

финансы

турция

мвф

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АНКАРА, 16 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год на 0,7 процентного пункта, до 2,7%, при этом повысил оценки инфляции на ближайшие три года, следует из октябрьского обзора фонда по европейской экономике. "Согласно оценкам, турецкая экономика вырастет на 2,7% в 2026 году, на 3,6% в 2027 году и на 4% в 2028 году. По сравнению с апрельским прогнозом оценка роста на 2026 год снижена на 0,7 процентного пункта, тогда как прогнозы на 2027 и 2028 годы повышены на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно", - говорится в документе. Одновременно МВФ пересмотрел в сторону повышения прогнозы инфляции в Турции. По оценке фонда, годовая инфляция составит 31,2% в 2026 году, 26,5% в 2027 году и 20,6% в 2028 году. По сравнению с апрельскими оценками прогноз инфляции повышен на 2,6 процентного пункта на 2026 год, на 5,1 пункта на 2027 год и на 3,6 пункта на 2028 год. Инфляция в Турции по итогам 2026 года должна замедлиться до 28,4%, а к концу 2027 года - до 21%, заявил в пятницу вице-президент страны Джевдет Йылмаз на церемонии представления основных параметров бюджета центрального правительства на 2027 год. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции (TÜİK).

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мировая экономика, финансы, турция, мвф