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МВФ призвал страны Латинской Америки снизить госдолг
МВФ призвал страны Латинской Америки снизить госдолг - 16.10.2026, ПРАЙМ
МВФ призвал страны Латинской Америки снизить госдолг
Правительства Латинской Америки должны воспользоваться благоприятными условиями, сложившимися в мировой экономике, чтобы снизить высокий госдолг и повысить... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:09+0300
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Правительства Латинской Америки должны воспользоваться благоприятными условиями, сложившимися в мировой экономике, чтобы снизить высокий госдолг и повысить производительность, следует из доклада департамента западного полушария Международного валютного фонда (МВФ), посвященного перспективам экономического развития региона. "Главная задача экономической политики, стоящая сейчас перед регионом, - воспользоваться относительно благоприятной обстановкой в мире, чтобы снизить высокий уровень государственного долга и устранить ограничения в сфере предложения, которые мешают достижению более высокой производительности", - говорится в докладе. Из отчета следует, что у большей части стран латиноамериканского региона государственный бюджет остается ограниченным, что вызвано высоким уровнем государственного долга и высокой стоимостью привлечения финансирования. "При подготовке бюджетов на 2027 год многим странам региона придется вновь приложить усилия, чтобы сократить дефицит и долг, тем более что давление растет из-за повышения мировых процентных ставок", - следует из отчета. "В то же время благоприятные условия на финансовых рынках дают правительствам возможность заранее покрыть ближайшие бюджетные нужды и привлечь финансирование за счет долгосрочных займов. Такой подход укрепит финансовое положение госсектора и уменьшит его уязвимость", - предлагает МВФ. Государственный долг семи крупнейших экономик Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай) составляет около 60%, тогда как у других развивающихся рынков этот показатель держится на уровне примерно 52%. По данным МВФ, разрыв в производительности труда между странами Латинской Америки и США составляет от 54% до 72% в зависимости от региона.
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мировая экономика, латинская америка, бразилия, чили, мвф
Мировая экономика, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ, МВФ
МВФ призвал страны Латинской Америки снизить госдолг
МВФ: странам Латинской Америки необходимо снизить госдолг и повысить производительность
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Правительства Латинской Америки должны воспользоваться благоприятными условиями, сложившимися в мировой экономике, чтобы снизить высокий госдолг и повысить производительность, следует из доклада департамента западного полушария Международного валютного фонда (МВФ), посвященного перспективам экономического развития региона.
"Главная задача экономической политики, стоящая сейчас перед регионом, - воспользоваться относительно благоприятной обстановкой в мире, чтобы снизить высокий уровень государственного долга и устранить ограничения в сфере предложения, которые мешают достижению более высокой производительности", - говорится в докладе.
Из отчета следует, что у большей части стран латиноамериканского региона государственный бюджет остается ограниченным, что вызвано высоким уровнем государственного долга и высокой стоимостью привлечения финансирования. "При подготовке бюджетов на 2027 год многим странам региона придется вновь приложить усилия, чтобы сократить дефицит и долг, тем более что давление растет из-за повышения мировых процентных ставок", - следует из отчета.
"В то же время благоприятные условия на финансовых рынках дают правительствам возможность заранее покрыть ближайшие бюджетные нужды и привлечь финансирование за счет долгосрочных займов. Такой подход укрепит финансовое положение госсектора и уменьшит его уязвимость", - предлагает МВФ.
Государственный долг семи крупнейших экономик Латинской Америки (Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай) составляет около 60%, тогда как у других развивающихся рынков этот показатель держится на уровне примерно 52%. По данным МВФ, разрыв в производительности труда между странами Латинской Америки и США составляет от 54% до 72% в зависимости от региона.