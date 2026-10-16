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Доля отказов в выдаче автокредитов в России выросла до 69,3% - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Доля отказов в выдаче автокредитов в России выросла до 69,3%
Доля отказов в выдаче автокредитов в России выросла до 69,3% - 16.10.2026, ПРАЙМ
Доля отказов в выдаче автокредитов в России выросла до 69,3%
Доля отказов в выдаче кредитов на покупку автомобиля в России за месяц выросла на 3,6 процентного пункта, до 69,3%, сообщает Национальное бюро кредитных историй | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T12:29+0300
2026-10-16T12:29+0300
бизнес
финансы
россия
санкт-петербург
москва
иркутская область
алексей волков
нбки
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Доля отказов в выдаче кредитов на покупку автомобиля в России за месяц выросла на 3,6 процентного пункта, до 69,3%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в сентябре 2026 года составила 69,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6 процентного пункта (п.п.) (в августе 2026 года – 65,7%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшие доли отказов среди 30 региональных лидеров по числу заявок были отмечены в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%), Краснодарском (75,6%) и Красноярском (74,7%) краях, а также в Кемеровской области (74,5%). Соответственно, наименьшие доли отказов были зафиксированы в Нижегородской области (61,3%), Санкт-Петербурге (61,4%), Татарстане (62,7%), Москве (62,7%) и Удмуртии (64,1%). Относительно низкий показатель отказов там свидетельствует о более качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков, поясняют в НБКИ. При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов была зафиксирована в Волгоградской области и Чувашии (по 5 п.п.), а также Вологодской (на 4,8 п.п.), Тульской (на 4,7 п.п.) и Свердловской (на 4,5 п.п.) областях. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц вырос на 4,2 и 3,7 п.п. соответственно. "Доля отказов по заявкам на автокредиты продолжает оставаться на высоком уровне – около 70%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Волков также добавил, что банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. "В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на автокредиты в настоящее время составляет всего 44%", - подытожил он.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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бизнес, финансы, россия, санкт-петербург, москва, иркутская область, алексей волков, нбки
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Иркутская область, Алексей Волков, НБКИ
12:29 16.10.2026
 
Доля отказов в выдаче автокредитов в России выросла до 69,3%

НБКИ: доля отказов в выдаче автокредитов в России за месяц выросла до 69,3%

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Доля отказов в выдаче кредитов на покупку автомобиля в России за месяц выросла на 3,6 процентного пункта, до 69,3%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в сентябре 2026 года составила 69,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6 процентного пункта (п.п.) (в августе 2026 года – 65,7%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшие доли отказов среди 30 региональных лидеров по числу заявок были отмечены в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%), Краснодарском (75,6%) и Красноярском (74,7%) краях, а также в Кемеровской области (74,5%).
Соответственно, наименьшие доли отказов были зафиксированы в Нижегородской области (61,3%), Санкт-Петербурге (61,4%), Татарстане (62,7%), Москве (62,7%) и Удмуртии (64,1%). Относительно низкий показатель отказов там свидетельствует о более качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков, поясняют в НБКИ.
При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов была зафиксирована в Волгоградской области и Чувашии (по 5 п.п.), а также Вологодской (на 4,8 п.п.), Тульской (на 4,7 п.п.) и Свердловской (на 4,5 п.п.) областях.
Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц вырос на 4,2 и 3,7 п.п. соответственно.
"Доля отказов по заявкам на автокредиты продолжает оставаться на высоком уровне – около 70%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Волков также добавил, что банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем.
"В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на автокредиты в настоящее время составляет всего 44%", - подытожил он.
 
БизнесФинансыРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАИркутская областьАлексей ВолковНБКИ
 
 
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