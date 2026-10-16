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В "Нефтисе" рассказали о приросте запасов нефти в 2026 году
В "Нефтисе" рассказали о приросте запасов нефти в 2026 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
В "Нефтисе" рассказали о приросте запасов нефти в 2026 году
Прирост запасов "Нефтисы" в 2026 году превысил 10 миллионов тонн нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости глава компании... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:29+0300
2026-10-16T15:29+0300
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технологии
москва
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Прирост запасов "Нефтисы" в 2026 году превысил 10 миллионов тонн нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости глава компании Андрей Зарубин.
"В результате успешного внедрения ИИ-проектов прирост запасов только за этот год в группе компаний "Нефтиса" превысил 10 миллионов тонн", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Зарубин отметил, что компания сохраняет показатель по капитальным вложениям в геологоразведку, но ИИ-технологии позволяют получать при этом больше отдачи. Искусственный интеллект помогает находить новую нефть на старых участках - там, где, как раньше были уверены, все изучено, добавил он.
"К примеру, уже второй год на месторождениях в Урало-Поволжском регионе ИИ помогает находить "пропущенные" ранее залежи нефти: как по площади, так и по разрезу", - отметил Зарубин.
На месторождениях в Западной Сибири был достигнут 100% охват технологией управления заводнением с применением нейросетей, добавил он.
Гендиректор "Нефтисы" отметил, что если в прошлом году от геолого-технических мероприятий с помощью инструментов ИИ была добыта каждая пятая тонна нефти, то в следующем году этот показатель достигнет 50%. При этом удельная эффективность скважинных операций возросла вдвое.
"Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах РФ. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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технологии, москва
В "Нефтисе" рассказали о приросте запасов нефти в 2026 году
Зарубин: прирост запасов "Нефтисы" в 2026 году превысил 10 миллионов тонн нефти
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Прирост запасов "Нефтисы" в 2026 году превысил 10 миллионов тонн нефти благодаря внедрению искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости глава компании Андрей Зарубин.
"В результате успешного внедрения ИИ-проектов прирост запасов только за этот год в группе компаний "Нефтиса" превысил 10 миллионов тонн", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.
Зарубин отметил, что компания сохраняет показатель по капитальным вложениям в геологоразведку, но ИИ-технологии позволяют получать при этом больше отдачи. Искусственный интеллект помогает находить новую нефть на старых участках - там, где, как раньше были уверены, все изучено, добавил он.
"К примеру, уже второй год на месторождениях в Урало-Поволжском регионе ИИ помогает находить "пропущенные" ранее залежи нефти: как по площади, так и по разрезу", - отметил Зарубин.
На месторождениях в Западной Сибири был достигнут 100% охват технологией управления заводнением с применением нейросетей, добавил он.
Гендиректор "Нефтисы" отметил, что если в прошлом году от геолого-технических мероприятий с помощью инструментов ИИ была добыта каждая пятая тонна нефти, то в следующем году этот показатель достигнет 50%. При этом удельная эффективность скважинных операций возросла вдвое.
"Нефтиса" - нефтяная компания, которая работает в десяти субъектах РФ. Основные виды деятельности - поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти. Владеет 123 лицензионными участками. Добыча составляет порядка 7 миллионов тонн в год.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.