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Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ

Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ

Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 миллиарда евро на заполнение газохранилищ в 2027 году на случай, если участники рынка не смогут самостоятельно... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:03+0300

2026-10-16T16:03+0300

2026-10-16T16:03+0300

газ

мировая экономика

нидерланды

украина

ормузский пролив

ес

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 миллиарда евро на заполнение газохранилищ в 2027 году на случай, если участники рынка не смогут самостоятельно обеспечить достаточные запасы. Как говорится в заявлении кабмина, распространенном в пятницу, ежегодно за последние пять лет из газохранилищ в среднем отбирали около 70 ТВт.ч газа для удовлетворения спроса в зимний период. Целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч. Согласно прогнозу газотранспортного оператора GTS, надежность газоснабжения Нидерландов зимой 2027-2028 годов будет обеспечена даже в случае холодной зимы, однако для этого необходимо наличие достаточных объемов газа. "Поэтому на государственную компанию EBN вновь будет возложена обязанность обеспечить хранение до 80 ТВт.ч газа - в той мере, в какой рынок не сделает этого самостоятельно. Для этих целей предусмотрено субсидирование в размере до 1 миллиарда евро", - сообщается в заявлении правительства. Кроме того, власти пересмотрели национальный план действий на случай газового кризиса. Обновление учитывает уроки недавних энергетических кризисов, в том числе связанных с Украиной и Ормузским проливом, а также сокращение собственной добычи газа в Нидерландах.

нидерланды

украина

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, мировая экономика, нидерланды, украина, ормузский пролив, ес