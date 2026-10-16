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Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ
Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ
Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 миллиарда евро на заполнение газохранилищ в 2027 году на случай, если участники рынка не смогут самостоятельно... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:03+0300
2026-10-16T16:03+0300
газ
мировая экономика
нидерланды
украина
ормузский пролив
ес
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 миллиарда евро на заполнение газохранилищ в 2027 году на случай, если участники рынка не смогут самостоятельно обеспечить достаточные запасы. Как говорится в заявлении кабмина, распространенном в пятницу, ежегодно за последние пять лет из газохранилищ в среднем отбирали около 70 ТВт.ч газа для удовлетворения спроса в зимний период. Целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч. Согласно прогнозу газотранспортного оператора GTS, надежность газоснабжения Нидерландов зимой 2027-2028 годов будет обеспечена даже в случае холодной зимы, однако для этого необходимо наличие достаточных объемов газа. "Поэтому на государственную компанию EBN вновь будет возложена обязанность обеспечить хранение до 80 ТВт.ч газа - в той мере, в какой рынок не сделает этого самостоятельно. Для этих целей предусмотрено субсидирование в размере до 1 миллиарда евро", - сообщается в заявлении правительства. Кроме того, власти пересмотрели национальный план действий на случай газового кризиса. Обновление учитывает уроки недавних энергетических кризисов, в том числе связанных с Украиной и Ормузским проливом, а также сокращение собственной добычи газа в Нидерландах.
нидерланды
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газ, мировая экономика, нидерланды, украина, ормузский пролив, ес
Газ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Ормузский пролив, ЕС
16:03 16.10.2026
 
Нидерланды предусмотрели до миллиарда евро на заполнение газохранилищ

Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Правительство Нидерландов предусмотрело до 1 миллиарда евро на заполнение газохранилищ в 2027 году на случай, если участники рынка не смогут самостоятельно обеспечить достаточные запасы.
Как говорится в заявлении кабмина, распространенном в пятницу, ежегодно за последние пять лет из газохранилищ в среднем отбирали около 70 ТВт.ч газа для удовлетворения спроса в зимний период. Целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч.
Согласно прогнозу газотранспортного оператора GTS, надежность газоснабжения Нидерландов зимой 2027-2028 годов будет обеспечена даже в случае холодной зимы, однако для этого необходимо наличие достаточных объемов газа.
"Поэтому на государственную компанию EBN вновь будет возложена обязанность обеспечить хранение до 80 ТВт.ч газа - в той мере, в какой рынок не сделает этого самостоятельно. Для этих целей предусмотрено субсидирование в размере до 1 миллиарда евро", - сообщается в заявлении правительства.
Кроме того, власти пересмотрели национальный план действий на случай газового кризиса. Обновление учитывает уроки недавних энергетических кризисов, в том числе связанных с Украиной и Ормузским проливом, а также сокращение собственной добычи газа в Нидерландах.
 
ГазМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАОрмузский проливЕС
 
 
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