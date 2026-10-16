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"Этический крах": Норвегия сможет вложиться в ядерное оружие, пишет FT
"Этический крах": Норвегия сможет вложиться в ядерное оружие, пишет FT - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Этический крах": Норвегия сможет вложиться в ядерное оружие, пишет FT
Норвежский нефтяной фонд объемом 2,3 триллиона долларов может получить право инвестировать в крупные оборонные компании, которые сейчас запрещены из-за участия... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:38+0300
2026-10-16T14:38+0300
2026-10-16T14:51+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Норвежский нефтяной фонд объемом 2,3 триллиона долларов может получить право инвестировать в крупные оборонные компании, которые сейчас запрещены из-за участия в производстве ядерного оружия, пишет Financial Times.Как отмечает издание, это следует из рекомендаций экспертной группы, созданной правительством для пересмотра этических правил фонда. Сейчас они запрещают владеть долями в таких компаниях, как Lockheed Martin и Airbus, поскольку те производят компоненты для ядерного оружия."Экспертная группа, которой правительство поручило пересмотреть руководящие принципы, в четверг рекомендовала снять эмбарго с компаний, базирующихся в ядерном государстве, являющемся союзником Норвегии", — утверждается в материале.Это потенциально откроет путь для 13 из 14 исключенных компаний, включая General Dynamics, Honeywell и Northrop Grumman. Запрет останется только для индийской Larsen & Toubro.Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее называл "парадоксом" ситуацию, когда богатая скандинавская страна входит в НАТО и пользуется преимуществами "ядерного зонтика" альянса, но не может инвестировать в крупнейшие оборонные группы США, Великобритании и Франции."Это абсолютно безумие... Если эти предложения будут приняты парламентом, это станет серьезным этическим крахом и гигантским шагом назад в управлении нефтяным фондом", — заявила депутат от Зеленой партии Ода Индгорд.Правительство опубликует ответ на экспертные рекомендации в апреле, а парламент обсудит и примет предложение в следующем году.
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норвегия, сша, нато, ядерное оружие
НОРВЕГИЯ, США, НАТО, ядерное оружие
"Этический крах": Норвегия сможет вложиться в ядерное оружие, пишет FT
FT: нефтяной фонд Норвегии сможет начать инвестировать в производство ядерного оружия
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ.
Норвежский нефтяной фонд объемом 2,3 триллиона долларов может получить право инвестировать в крупные оборонные компании, которые сейчас запрещены из-за участия в производстве ядерного оружия, пишет Financial Times
.
Как отмечает издание, это следует из рекомендаций экспертной группы, созданной правительством для пересмотра этических правил фонда. Сейчас они запрещают владеть долями в таких компаниях, как Lockheed Martin и Airbus, поскольку те производят компоненты для ядерного оружия.
"Экспертная группа, которой правительство поручило пересмотреть руководящие принципы, в четверг рекомендовала снять эмбарго с компаний, базирующихся в ядерном государстве, являющемся союзником Норвегии", — утверждается в материале.
Это потенциально откроет путь для 13 из 14 исключенных компаний, включая General Dynamics, Honeywell и Northrop Grumman. Запрет останется только для индийской Larsen & Toubro.
Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее называл "парадоксом" ситуацию, когда богатая скандинавская страна входит в НАТО и пользуется преимуществами "ядерного зонтика" альянса, но не может инвестировать в крупнейшие оборонные группы США, Великобритании и Франции.
"Это абсолютно безумие... Если эти предложения будут приняты парламентом, это станет серьезным этическим крахом и гигантским шагом назад в управлении нефтяным фондом", — заявила депутат от Зеленой партии Ода Индгорд.
Правительство опубликует ответ на экспертные рекомендации в апреле, а парламент обсудит и примет предложение в следующем году.
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