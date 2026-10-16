https://1prime.ru/20261016/novak-874338908.html

Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США

Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США

Вопросы, связанные с фрахтом и страхованием судов, которые повезут дизельное топливо из России в США, будут решены, заявил журналистам вице-премьер России... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:38+0300

2026-10-16T14:38+0300

2026-10-16T14:38+0300

россия

сша

москва

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с фрахтом и страхованием судов, которые повезут дизельное топливо из России в США, будут решены, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, они будут решены", - сказал Новак о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США. Помимо прочего, Новак рассказал, что российские нефтяные компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. "Компании самостоятельно обеспечивает пассивную защиту: различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках беспилотников", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Также вице-премьер заявил, что санкции США на поставки дизельного топлива из России сняты, никаких препятствий для экспорта нет."Учитывая, что санкции сняты на шесть месяцев на поставки "дизеля" в Соединенные Штаты Америки, никаких препятствий нет", - сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.Кроме того он сообщил, что профицит производства дизтоплива в России в этом году несколько ниже, чем был в прошлые годы, но его достаточно."В этом году с учетом мощностей, которые в ремонте, конечно, у нас, несколько ниже профицит. Но в целом его достаточно для обеспечения внутреннего рынка и, соответственно, поставок на экспорт", - сказал Новак.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, москва, александр новак