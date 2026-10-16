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Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США
Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США
Вопросы, связанные с фрахтом и страхованием судов, которые повезут дизельное топливо из России в США, будут решены, заявил журналистам вице-премьер России... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:38+0300
2026-10-16T14:38+0300
2026-10-16T14:38+0300
россия
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александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с фрахтом и страхованием судов, которые повезут дизельное топливо из России в США, будут решены, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. "Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, они будут решены", - сказал Новак о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США. Помимо прочего, Новак рассказал, что российские нефтяные компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников. "Компании самостоятельно обеспечивает пассивную защиту: различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках беспилотников", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.Также вице-премьер заявил, что санкции США на поставки дизельного топлива из России сняты, никаких препятствий для экспорта нет."Учитывая, что санкции сняты на шесть месяцев на поставки "дизеля" в Соединенные Штаты Америки, никаких препятствий нет", - сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.Кроме того он сообщил, что профицит производства дизтоплива в России в этом году несколько ниже, чем был в прошлые годы, но его достаточно."В этом году с учетом мощностей, которые в ремонте, конечно, у нас, несколько ниже профицит. Но в целом его достаточно для обеспечения внутреннего рынка и, соответственно, поставок на экспорт", - сказал Новак.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, сша, москва, александр новак
РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак
Новак рассказал о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США
Новак: вопросы фрахта и страхования судов, которые повезут дизтопливо в США, будут решены
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с фрахтом и страхованием судов, которые повезут дизельное топливо из России в США, будут решены, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, они будут решены", - сказал Новак о ситуации с флотом для перевозок дизтоплива в США.
Помимо прочего, Новак
рассказал, что российские нефтяные компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту нефтеперерабатывающих заводов от атак беспилотников.
"Компании самостоятельно обеспечивает пассивную защиту: различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках беспилотников", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Также вице-премьер заявил, что санкции США
на поставки дизельного топлива из России сняты, никаких препятствий для экспорта нет.
"Учитывая, что санкции сняты на шесть месяцев на поставки "дизеля" в Соединенные Штаты Америки, никаких препятствий нет", - сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
Кроме того он сообщил, что профицит производства дизтоплива в России в этом году несколько ниже, чем был в прошлые годы, но его достаточно.
"В этом году с учетом мощностей, которые в ремонте, конечно, у нас, несколько ниже профицит. Но в целом его достаточно для обеспечения внутреннего рынка и, соответственно, поставок на экспорт", - сказал Новак.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.