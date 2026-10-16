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Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем

Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем

Вице-премьер Александр Новак встретился в рамках Российской энергетической недели с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:29+0300

2026-10-16T15:29+0300

2026-10-16T15:29+0300

газ

белоруссия

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак встретился в рамках Российской энергетической недели с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Белоруссия Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили сотрудничество в отраслях ТЭК, в том числе развитие совместных программ в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении. Как отметил Новак, Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России. "Российская Федерация и Республика Беларусь последовательно развивают взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. Убежден, что наша совместная работа и впредь будет направлена на укрепление энергетической безопасности обоих государств и реализацию интеграционных задач Союзного государства", - заявил российский вице-премьер. Помимо этого на встрече стороны подчеркнули, что главной задачей взаимодействия двух стран является продвижение интеграционного строительства Союзного государства. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, белоруссия, москва, александр новак