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Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем
Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем
Вице-премьер Александр Новак встретился в рамках Российской энергетической недели с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:29+0300
2026-10-16T15:29+0300
газ
белоруссия
москва
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак встретился в рамках Российской энергетической недели с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Белоруссия Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили сотрудничество в отраслях ТЭК, в том числе развитие совместных программ в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении. Как отметил Новак, Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России. "Российская Федерация и Республика Беларусь последовательно развивают взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. Убежден, что наша совместная работа и впредь будет направлена на укрепление энергетической безопасности обоих государств и реализацию интеграционных задач Союзного государства", - заявил российский вице-премьер. Помимо этого на встрече стороны подчеркнули, что главной задачей взаимодействия двух стран является продвижение интеграционного строительства Союзного государства. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, белоруссия, москва, александр новак
Газ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
15:29 16.10.2026
 
Новак встретился с зампремьера Белоруссии Каранкевичем

Новак обсудил с зампремьера Белоруссии Каранкевичем сотрудничество в ТЭК

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак встретился в рамках Российской энергетической недели с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем, сообщил кабмин РФ.
"Заместитель председателя правительства России Александр Новак на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Белоруссия Виктором Каранкевичем. Стороны обсудили сотрудничество в отраслях ТЭК, в том числе развитие совместных программ в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Как отметил Новак, Белоруссия является ближайшим союзником и стратегическим партнером России.
"Российская Федерация и Республика Беларусь последовательно развивают взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. Убежден, что наша совместная работа и впредь будет направлена на укрепление энергетической безопасности обоих государств и реализацию интеграционных задач Союзного государства", - заявил российский вице-премьер.
Помимо этого на встрече стороны подчеркнули, что главной задачей взаимодействия двух стран является продвижение интеграционного строительства Союзного государства.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазБЕЛОРУССИЯМОСКВААлександр Новак
 
 
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