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Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков
Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков
Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков и сохранять роль в обеспечении энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:29+0300
2026-10-16T16:38+0300
россия
газ
москва
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков и сохранять роль в обеспечении энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы готовы обеспечивать балансировку энергетических рынков, сохранять нашу роль в обеспечении энергетической безопасности на партнерских, долгосрочных отношениях", - сказал он, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Новак также подчеркнул, что сейчас происходит трансформация, каждая страна пытается обезопасить себя с точки зрения энергоресурсов, но только в кооперации можно обеспечить глобальную энергобезопасность.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, газ, москва, александр новак
РОССИЯ, Газ, МОСКВА, Александр Новак
16:29 16.10.2026 (обновлено: 16:38 16.10.2026)
 
Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков

Вице-премьер Новак: РФ готова участвовать в балансировке энергетических рынков

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков и сохранять роль в обеспечении энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы готовы обеспечивать балансировку энергетических рынков, сохранять нашу роль в обеспечении энергетической безопасности на партнерских, долгосрочных отношениях", - сказал он, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Новак также подчеркнул, что сейчас происходит трансформация, каждая страна пытается обезопасить себя с точки зрения энергоресурсов, но только в кооперации можно обеспечить глобальную энергобезопасность.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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