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Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков

Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков - 16.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков

Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков и сохранять роль в обеспечении энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T16:29+0300

2026-10-16T16:29+0300

2026-10-16T16:38+0300

россия

газ

москва

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков и сохранять роль в обеспечении энергетической безопасности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы готовы обеспечивать балансировку энергетических рынков, сохранять нашу роль в обеспечении энергетической безопасности на партнерских, долгосрочных отношениях", - сказал он, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Новак также подчеркнул, что сейчас происходит трансформация, каждая страна пытается обезопасить себя с точки зрения энергоресурсов, но только в кооперации можно обеспечить глобальную энергобезопасность.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, москва, александр новак