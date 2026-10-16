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Новак назвал ряд серьезных шоков в мировой энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Новак назвал ряд серьезных шоков в мировой энергетике
Новак назвал ряд серьезных шоков в мировой энергетике - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал ряд серьезных шоков в мировой энергетике
Мировая энергетика за последние 15 лет пережила ряд серьезных шоков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Российской энергетической... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:48+0300
2026-10-16T16:48+0300
россия
москва
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировая энергетика за последние 15 лет пережила ряд серьезных шоков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Российской энергетической недели. "За последние 15 лет мировая энергетика пережила, наверное, ряд таких серьезных шоков", - сказал он. Одним из них Новак назвал декарбонизацию, которую пережили 10 лет назад. По его словам, международное энергетическое агентство заставляло крупнейшие банки перестать финансировать традиционную энергетику. "Это явно привело к тому, что очередным шоком стало недоинвестирование в традиционную энергетику и низкий уровень инвестиций в такой отрасли, которая носит достаточно длинный цикличный характер для того, чтобы реализовывать сложнейшие проекты, обеспечивающие энергобезопасность", - подчеркнул вице-премьер. Кроме того, он вспомнил пандемию, которая была очередным шоком. На сегодняшний день, шоками являются геополитические конфликты, перестройка мировой торговли и протекционизм, который наблюдается со стороны многих крупных стран, являющихся как производителями, так и потребителями энергетических ресурсов, добавил Новак. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
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40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, москва, александр новак
РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак
16:48 16.10.2026
 
Новак назвал ряд серьезных шоков в мировой энергетике

Вице-премьер Новак: мировая энергетика за последние 15 лет пережила ряд серьезных шоков

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировая энергетика за последние 15 лет пережила ряд серьезных шоков, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"За последние 15 лет мировая энергетика пережила, наверное, ряд таких серьезных шоков", - сказал он.
Одним из них Новак назвал декарбонизацию, которую пережили 10 лет назад. По его словам, международное энергетическое агентство заставляло крупнейшие банки перестать финансировать традиционную энергетику.
"Это явно привело к тому, что очередным шоком стало недоинвестирование в традиционную энергетику и низкий уровень инвестиций в такой отрасли, которая носит достаточно длинный цикличный характер для того, чтобы реализовывать сложнейшие проекты, обеспечивающие энергобезопасность", - подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, он вспомнил пандемию, которая была очередным шоком.
На сегодняшний день, шоками являются геополитические конфликты, перестройка мировой торговли и протекционизм, который наблюдается со стороны многих крупных стран, являющихся как производителями, так и потребителями энергетических ресурсов, добавил Новак.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВААлександр Новак
 
 
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