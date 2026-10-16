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Новак: Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов
Новак: Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов
Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Западную Европу, а сегодня - на мировые рынки, в том числе в Азию, заявил вице-премьер РФ Александр... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:03+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Западную Европу, а сегодня - на мировые рынки, в том числе в Азию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов как в Западную Европу, где выстраивались долгосрочные инфраструктурные проекты, начиная с 60-х годов, по поставкам нефти и газа, так и сегодня мы являемся надежными поставщиками на мировые рынки, в том числе теперь долгосрочные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он в рамках РЭН-2026. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, азия, александр новак, москва
РОССИЯ, АЗИЯ, Александр Новак, МОСКВА
Новак: Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов
Новак: Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе в Азию
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Западную Европу, а сегодня - на мировые рынки, в том числе в Азию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов как в Западную Европу, где выстраивались долгосрочные инфраструктурные проекты, начиная с 60-х годов, по поставкам нефти и газа, так и сегодня мы являемся надежными поставщиками на мировые рынки, в том числе теперь долгосрочные отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он в рамках РЭН-2026.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.